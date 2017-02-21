مردان از بروز بیماری خود احساس شرم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس بصیری به مناسبت روز جهانی سلامت مردان (اولین پنج‌شنبه اسفند) اظهار کرد: مردان نسبت به زنان بیشتر در معرض آسیب‌های فیزیکی، بیماری‌های شغلی، حوادث ترافیکی، تروموها و... قرار دارند.

وی افزود:‌ برخی بیماری‌ها مانند بیماری‌های قلبی، ریوی، کلیوی و سرطان در بین هر دو جنس (زن و مرد) از شیوع بالایی برخوردار است اما همین بیماری‌های شایع نیز در مردان شایع‌تر از زنان است به گونه‌ای که می‌توان گفت سرطان کلیه دو برابر زنان، سرطان مثانه ۴ تا ۵ برابر، بیماری‌های قلبی ۲ تا ۲/۵ برابر در مردان شایع‌تر از زنان است و این در حالی است که متاسفانه مردان به سلامتی خود کمتر اهمیت می‌دهند و زمانی به پزشک مراجعه می‌کنند که بیماری پیشرفت کرده و تقریبا زمان طلایی درمان از بین رفته است.

رئیس انجمن اورولوژی ایران با بیان اینکه زنان نسبت به مردان به رعایت بهداشت و اصول آن بیشتر اهمیت می‌دهند، گفت:‌ این مسئله در مردان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و به همین دلیل زمانی که مردان بیمار می‌شوند به سختی می‌پذیرند که بیمار شده‌اند و به پزشک مراجعه نمی‌کنند به گونه‌ای که حتی در مواردی دیده شده یک خانم با در دست داشتن برگه آزمایش همسر، برادر یا پدرش به پزشک مراجعه کرده و پیگیر سلامت مردان خانواده خود شده است.

بصیری با بیان اینکه امسال در روز سلامت مردان به مسئله ناباروری آنها بیشتر توجه شده است، خاطر نشان کرد:‌ زمانی که زوجین دچار مشکل ناباروری می‌شوند علاوه‌بر مشکلات اقتصادی دچار مسائل خانوادگی نیز می‌شوند که توجه به این مساله می‌تواند علاوه‌بر کاهش هزینه‌های درمان موجب بهبود روابط زناشویی شود.

وی افزود: وقتی صحبت از ناباروری می‌شود انگشت اتهام به سمت خانم‌ها می‌رود اما این در حالی است که نقش زنان و مردان در بروز ناباروری برابر است یعنی زمانی که زوجی دچار ناباروری می‌شوند ۵۰ درصد علت به خانم و ۵۰ درصد دیگر به آقا مربوط می‌شود.

بصیری یادآور شد: متاسفانه مردان برای ابراز بیماری‌ خود دچار شرم‌ساری و ناراحتی می‌شوند و به همین دلیل برای معاینات بیماری‌های مربوط به مردان و آلت تناسلی کمتر به پزشک مراجعه می‌کنند زیرا بر این باور هستند که اگر به پزشک مراجعه کنند و بیماری خود را بپذیرند قدرت مردانگی آنها زیر سوال می‌شود اما این در حالی است که بیماری‌های دستگاه تناسلی مردان همانند سایر بیماری‌ها قابل درمان است و به جنسیت و قدرت باروری و مردانگی آنها ارتباطی ندارد.

وی با توجه به نقش اطلاع‌رسانی در خصوص بیماری‌های شایع در مردان، گفت:‌ باید در حوزه‌های پزشکی اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌ها و سایت‌های معتبر پزشکی افزایش یابد زیرا هر چه آگاهی افزایش پیدا کند افراد در مراحل ابتدایی بیماری به پزشک مراجعه می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: ‌خوشبختانه اکنون آگاهی مردم در خصوص بیماری‌ها افزایش یافته است زیرا ما شاهد آن هستیم که وقتی بیماران به پزشک مراجعه می‌کنند سئوالاتی از بیماری علائم عوارض دارو و... می‌پرسند که نشان می‌دهد آنها قبل از مراجعه تحقیقاتی انجام داده و اطلاعاتی کسب کرده‌اند که این مسئله مورد استقبال جامعه پزشکی است زیرا هر چه آگاهی مردم و مطالبات آنها از پزشک افزایش یابد پزشکان نیز خود را ملزم به بروز رسانی می‌کنند.