محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۵ عملیات اطفای حریق و ۵ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۹۱ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده، ۱۸ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۹۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۷۳ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۵ مورد آتش سوزی شامل حریق منزل در سنگ سفید، ۲ مورد حریق خودرو در آرامگاه بوعلی و مجید آباد و ۲ مورد حریق مغازه در بلوار بهشت و حصار امام خمینی (ره) بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۵ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در سیزده خانه، مهار حیوانات در استادان و ۳ مورد نجات افراد محبوس شده در منزل در شهرک مدرس، شهرک مدنی و خیابان طالقانی توسط آتش نشانان به انجام رسید.