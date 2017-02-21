برلین میزبان نشست پلیس کشورهای اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو دولتی آلمان، نمایندگانی از ادارات پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است در نشستی دو روزه در برلین راهکارهای لازم برای همکاری های بیشتر را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

موضوع مقابله با تروریسم و کنترل مرزهای خارجی از جمله محورهای اصلی این نشست عنوان شده است.

براساس گزارش های اعلام شده قرار است «توماس دیمیزیر» وزیر کشور آلمان با ایراد یک سخنرانی با موضوع اهمیت امنیت این نشست را افتتاح کند. از دیگر سخنرانان مطرح نشست پلیس اتحادیه اروپا می توان به کمیسر مهاجرت اروپا اشاره کرد.

این در حالی است که پلیس اروپا در کشورهای زیادی در حال انجام ماموریت است که از جمله آنها می توان به افغانستان و برخی کشورهای حوزه بالکان اشاره کرد.