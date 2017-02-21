جلسه هم اندیشی بسیج اساتید برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف؛ جلسه هم اندیشی بسیج اساتید کشور با محوریت فعال سازی ظرفیت های علم و فناوری کاربردی در مسائل کلان کشور برگزار می شود.

این نشست ساعت ۸ تا ۱۲ در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.