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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

در دانشگاه صنعتی شریف؛

جلسه هم اندیشی بسیج اساتید برگزار می شود

جلسه هم اندیشی بسیج اساتید برگزار می شود

جلسه هم اندیشی بسیج اساتید کشور ۴ اسفندماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف؛ جلسه هم اندیشی بسیج اساتید کشور با محوریت فعال سازی ظرفیت های علم و فناوری کاربردی در مسائل کلان کشور برگزار می شود.

این نشست ساعت ۸ تا ۱۲ در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3913614

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