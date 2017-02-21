نمایشگاه عکس کلیساهای ثبت جهانی ارس برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسی با اعلام این خبر گفت: بمناسبت عید نوروز نمایشگاه عکس کلیساهای ثبت جهانی شده منطقه آزاد ارس در محل کلیسای سنت استپانوس برپا خواهد شد.

وی افزود: این نمایشگاه با همکاری پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران و سازمان منطقه آزاد ارس ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ برگزار می شود.

عباسی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال اثرهای هنری ۱۵ اسفندماه امسال می باشد، گفت: هنرمندان می توانند اثرهای خود را به پایگاه جهانی کلیساهای ایران واقع در خیابان میرزا کوچک خان و یا جلفا دفتر مدیریت گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و یا از طریق ایمیل iranchurch.photo@gmail.com ارسال کنند.

او اضافه کرد: علاقمندان می توانند حداکثر پنج عدد از اثرهای خود را با فرمت JPG یا Tiff با رزولوشین ۳۰۰ در قالب لوح فشرده و یا از طریق ایمیل ارسال کنند.

گفتنی است کلیسای سنت استپانوس با قدمت ۱۱۰۰ سال به همراه کلیسای ننه مریم با قدمت بیش از ۱۴۰۰ سال، کلیسای چوپان با قدمت ۶۰۰ سال به عنوان نهمین اثر ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و همچنین در کنار این کلیساها کلیسای گئورگ مقدس و هووانس مقدس نیز با قدمت بیش از ۶۰۰ سال در ضلع غربی منطقه آزاد ارس در محدوده منطقه حفاظت شده مراکان به عنوان آثار شاخص تاریخی این منطقه قرار گرفته است.