۴ باند بزرگ مواد مخدر در رودبار جنوب منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سهراب سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در یک هفته گذشته چهارباند مواد مخدر که قصد عبور از شهرستان رودبار جنوب به شهرهای شمالی را داشتند شناسایی و منهدم شدند.

سالاری افزود: در مجموع از چهار باند منهدم شده میزان هزار و ۷۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۲۴۰ کیلوگرم حشیش، ۲۲۳ کیلوگرم شیشه و ۳۱۵ لیتر مایع پیش ساز هروئین کشف و توقیف شده است.

سالاری گفت: قاچاقچیان، مواد مذکور را از مرزهای جنوب شرقی وارد و قصد توزیع آنها را در شهرهای شمالی کشور داشتند که با هوشیاری مامورین پلیس مواد مخدر نیروی انتظامی به هدف خود نرسیدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب ابراز داشت: در مجموع شش نفر از اعضای باندهای مذکور دستگیر و شش دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.