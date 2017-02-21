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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۲

دادستان رودبارجنوب:

۴ باند بزرگ مواد مخدر در رودبار جنوب منهدم شد

۴ باند بزرگ مواد مخدر در رودبار جنوب منهدم شد

رودبار جنوب - دادستان عمومی و انقلاب رودبار جنوب از انهدام چهار باند بزرگ مواد مخدر که قصد انتقال و توزیع انواع مواد مخدر در شهرهای شمالی کشور را داشتند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سهراب سالاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: با رصدهای اطلاعاتی صورت گرفته در یک هفته گذشته چهارباند مواد مخدر که قصد عبور از شهرستان رودبار جنوب به شهرهای شمالی را داشتند شناسایی و منهدم شدند.

سالاری افزود: در مجموع از چهار باند منهدم شده میزان هزار و ۷۶ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک، ۲۴۰ کیلوگرم حشیش، ۲۲۳ کیلوگرم شیشه و ۳۱۵ لیتر مایع پیش ساز هروئین کشف و توقیف شده است.

سالاری گفت: قاچاقچیان، مواد مذکور را از مرزهای جنوب شرقی وارد و قصد توزیع آنها را در شهرهای شمالی کشور داشتند که با هوشیاری مامورین پلیس مواد مخدر نیروی انتظامی به هدف خود نرسیدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب ابراز داشت: در مجموع شش نفر از اعضای باندهای مذکور دستگیر و شش دستگاه خودرو نیز توقیف شده است.

کد مطلب 3913620

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