دانشکده علوم قرآنی لرستان همچنان بلاتکلیف/ اوقاف: ما مسئول نیستیم

خبرگزاری مهر - گروه استانها: احداث و ایجاد دانشکده علوم قرآنی در استان لرستان یکی از مصوبات سفر هیئت دولت بود که در شهریورماه سال ۹۰ افتتاح شد و در مهرماه همان سال دانشجو پذیرش کرد؛ اما طی دو سال اخیر بارها زمزمه انحلال این واحد دانشگاهی به گوش رسیده و این روزها موضوع جدی‌تر شده است.

انتقاد آیت الله میرعمادی

همه مشکلات آن باعث شد که نگرانی‌ها هرروز برای فعالیت این دانشکده جدی‌تر شود تا موضوع توسط نماینده ولی‌فقیه در لرستان به خطبه های نماز جمعه کشیده شد، آیت‌الله میرعمادی در سخنانی با انتقاد از مسئولان امر هشدار داد که انحلال و انتقال دانشجویان دانشکده علوم قرآنی برای مردم قابل‌تحمل نیست.

آیت الله سید احمد میرعمادی با اشاره به اینکه وظیفه شرعی خود دانستم که موضوع اعتراض و نارضایتی دانشجویان دانشکده علوم قرآنی خرم‌آباد نسبت به انحلال این دانشگاه و انتقال آن به شهرستان ملایر را عنوان کنم، اظهار داشت: این خبر هم از سوی مسئولان دانشگاه تأییدشده است.

وی بابیان اینکه دانشکده علوم قرآنی با پیگیری فراوان در سال ۱۳۹۰ در خرم‌آباد افتتاح شد، تصریح کرد: متأسفانه دانشکده علوم قرآنی از روز اول مورد بی‌مهری مسئولان قرارگرفته و دانشجویان ازنظر مکان فضای مناسبی در اختیار ندارند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه محل خوابگاه دانشجویان مناسب نیست و از سوی دیگر کمبود امکانات رفاهی، آموزشی و ... دارند، افزود: متأسفانه این دانشکده تاکنون یک رئیس ثابت و معین نداشته و همه روسای آن پروازی بوده‌اند.

بازی باحیثیت مردم و لرستان

آیت‌الله میرعمادی با اشاره به اینکه دانشکده علوم قرآنی خرم‌آباد زیر نظر اداره کل اوقاف و امور خیریه است و این نهاد نیز حمایت لازم را نداشته و نمی‌کند، گفت: مسئولان بالادست گفته‌اند که دانشکده را منحل می‌کنیم و آن را به ملایر انتقال می‌دهیم.

وی بابیان اینکه این مسئله پیامدهای فراوانی دارد، تصریح کرد: با انجام این کار باحیثیت استان و مردم خرم‌آباد بازی می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه مردم این شهر هنوز یادشان نرفته پتروشیمی خرم‌آباد را به اراک منتقل کردند و چقدر بابت آن ضرر کردند، افزود: امروز هم انتقال دانشکده علوم قرآنی یک نوع اهانت به مردم است و نشان می‌دهد مردم و مسئولان استان توان اداره یک دانشکده را نداشته‌اند.

آیت‌الله میرعمادی با اشاره به اینکه این انحلال موجب بدبینی و دلسردی دانشجویان و خانواده آن‌ها نسبت به‌نظام، دانشکده و قرآن می‌شود، اظهار داشت: با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی خرم‌آباد دختر هستند یقیناً اگر این دانشکده منتقل شود، ترک تحصیل می‌کنند.

وی بابیان اینکه دانشجویان و خانواده‌های آن‌ها در دفتر من حضور یافتند و رسماً اعتراض کردند، تصریح کرد: راه‌حل این نیست دانشکده را منحل کنیم و به شهرستان دیگر منتقل کنیم بلکه راه‌حل این است مسئولان بیایند وقت بگذارند و مسائل این دانشکده را حل کنند.

پذیرش دانشجو برای سال آینده معلق شد

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با اشاره به اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه این پول‌ها را چه می‌کند و تاکنون نتوانسته حتی یک مغازه را در حریم امامزاده زیدبن علی(ع) را آزاد کند، ادامه داد: راه این نیست با سرنوشت بچه‌های مردم بازی کنیم و انتقال دانشکده علوم قرآنی بازی با سرنوشت دانشجویان عزیز است.

آیت‌الله میرعمادی با تأکید بر اینکه دانشجویان دانشکده علوم قرآنی دانشجویانی فعال، متدین و انقلابی هستند، افزود: امیدواریم این هشدار کافی باشد و مسئله در استان حل شود.

وی بابیان اینکه برای مردم استان قابل‌تحمل نیست دانشکده علوم قرآن از این شهر به‌جای دیگری برود، تصریح کرد: این مسئله برای من سنگین است و به من خبر داده‌اند که برای سال بعد موضوع پذیرش دانشجو در این دانشکده را حذف کرده‌اند.

مدیر کل اوقاف لرستان: ما مسئول دانشکده علوم قرآنی نیستیم

این در حالیست که حجت الاسلام مرتضی خاکباز مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر سخنان قابل تاملی مطرح کرد و مدعی شد که اوقاف در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

وی با بیان اینکه دانشکده علوم قرآنی زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور است گفت: این دانشکده زیر نظر من نیست و این دانشکده مسئول دارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان با بیان اینکه مسئول دانشکده علوم قرآنی لرستان آقای «خوش نظر» است گفت: ایشان رئیس دانشکده علوم قرآنی استان هستند.

حجت الاسلام خاکباز در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که شما مگر زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در لرستان نیستید؟ گفت: ما زیر نظر سازمان هستیم اما هر چیزی که زیر نظر سازمان بود که زیر نظر من نیست.

وی با بیان اینکه نه مسئول دانشگاه، نه کارشناسان دانشگاه، نه جاری دانشگاه و نه اداری دانشگاه زیر نظر من نیست گفت: اینها همه زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه کشور هستند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که مگر شما نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه در لرستان نیستید؟ گفت: من نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در لرستان و در امورات و کارهای خودم شامل بقاع متبرکه و موقوفات هستم.

حجت الاسلام خاکباز تاکید کرد: در این راستا هیچ دخل و تصرفی ما در دانشگاه نداریم.