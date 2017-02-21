به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم اعلمی آل آقا امروز سه شنبه در نشست اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاه رازی کرمانشاه با معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت اظهار داشت: دانشگاه رازی از سال ۵۲ در رشته علوم دانشجو جذب کرد و از ۲۰۰ دانشجوی آن زمان اکنون این تعداد به ۱۲۰۰۰ دانشجو رسیده است که از این تعداد ۳۰۰۰ دانشجو در مقطع ارشد و دکتری فعالیت دارند.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به تحصیل ۲۰۰ دانشجوی خارجی در دانشگاه رازی کرمانشاه گفت: این دانشگاه محور توسعه ارتباطات بین الملل و دانشگاهی شاخص در غرب کشور هستیم.

اعلمی آل آقا با بیان اینکه ایام طولانی توسعه دانشگاه رازی به خاطر جنگ تحمیلی به تاخیر افتاد، گفت: هم اکنون ۴۲۰ عضو هیئت علمی داریم و ۱۰۰ نفر از این تعداد دانشیار و استادیار هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ما وابستگی جدی به نفت دارد و بر خود تکلیف دانستیم که در مسیر پژوهش و فناوری، محور توسعه دانشگاه نفت و پتروشیمی باشد و متاسفانه امروز نتوانستیم ارتباط خوبی میان دانشگاه و صنعت بوجود آوریم و در ارتباط با صنعت معضل داریم.

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه با اشاره به اینکه ۱۰ پروژه عمرانی با حمایت مسئولان در دانشگاه رازی انجام شده، گفت: پروژه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی در ۳۵۰۰ متر مربع طی دو سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

وی گفت: سازمان برنامه در قانون بودجه ۷۰۰۰ میلیارد برای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظر گرفت اما با وجود گذشت ۱۱ ماه از سال تخصیص این منبع صفر است و ما برای تامین تجهیزات دانشکده های در دست افتتاح دانشگاه معضل جدی داریم.

اعلمی آل آقا علم را منشا اقتدار کشور دانست و گفت: باید به گونه ای عمل شود تا تحریم ها تهدیدی برای ما نباشد و دانشگاه ها پر تحرک تر باشند.