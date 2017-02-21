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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۶

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان:

۱۱ هزار نفر در زنجان تحت پوشش آموزش های قبل ازدواج قرار گرفتند

۱۱ هزار نفر در زنجان تحت پوشش آموزش های قبل ازدواج قرار گرفتند

زنجان-معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت:برای آموزش‌های پیش از ازدواج برای مخاطبان عام، ۵۱ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی تخصیص داده شد وتاکنون ۱۱ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، گل نساء آقامحمدی ظهر سه شنبه در جلسه طرح تقسیم کار ملی،  افزود: در طرح تقسیم اداره کل بهزیستی به عنوان متولی کاهش طلاق دراستان شناخته شده است.

وی اظهار کرد: برای آموزش‌های پیش از ازدواج برای مخاطبان عام، ۵۱ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی تخصیص داده شد و تا کنون ۱۱ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: برای آموزش مهارت‌های زندگی نیز حدود ۲۷ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی تخصیص داده شد و ۹ هزار و ۳۸۳ نفر از جمله زنان سرپرست خانوار در همه شهرستان‌ها تحت پوشش قرار گرفتند.

آقامحمدی تاکید کرد: برای ارائه خدمات تخصصی مشاوره برای زوجین متقاضی طلاق ۳۵ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی تخصیص داده شد و ۱۷۶۷ نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

وی گفت: ۲۹ زوج نیز در راستای ارائه خدمات تخصصی به زوجین متقاضی طلاق از طریق کلینیک‌ها تحت پوشش قرار گرفتند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان یاد آورشد: ترویج سبک زندگی سالم خانوادگی با تولید کلیپ و فیلم کوتاه، آموزش‌های پیش از ازدواج برای مخاطبان عام، آموزش مهارت‌های زندگی، همچنین ارائه خدمات تخصصی به زوجین متقاضی طلاق از طریق مشاوره‌های تخصصی و کلینیک‌های مددکاری فعالیت‌هایی است که اداره کل بهزیستی در این راستا انجام می‌دهد.

آقامحمدی افزود: براساس آمار نسبت ازدواج به طلاق در استان زنجان پنج و در سطح کشور ۴.۲ است و بر اساس آمار امسال به ترتیب ۴.۶ و ۴ است.

کد مطلب 3913634

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