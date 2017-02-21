۱۱ هزار نفر در زنجان تحت پوشش آموزش های قبل ازدواج قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، گل نساء آقامحمدی ظهر سه شنبه در جلسه طرح تقسیم کار ملی، افزود: در طرح تقسیم اداره کل بهزیستی به عنوان متولی کاهش طلاق دراستان شناخته شده است.

وی اظهار کرد: برای آموزش‌های پیش از ازدواج برای مخاطبان عام، ۵۱ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی تخصیص داده شد و تا کنون ۱۱ هزار نفر تحت پوشش قرار گرفته‌اند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان گفت: برای آموزش مهارت‌های زندگی نیز حدود ۲۷ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی تخصیص داده شد و ۹ هزار و ۳۸۳ نفر از جمله زنان سرپرست خانوار در همه شهرستان‌ها تحت پوشش قرار گرفتند.

آقامحمدی تاکید کرد: برای ارائه خدمات تخصصی مشاوره برای زوجین متقاضی طلاق ۳۵ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی تخصیص داده شد و ۱۷۶۷ نفر تحت پوشش قرار گرفتند.

وی گفت: ۲۹ زوج نیز در راستای ارائه خدمات تخصصی به زوجین متقاضی طلاق از طریق کلینیک‌ها تحت پوشش قرار گرفتند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان زنجان یاد آورشد: ترویج سبک زندگی سالم خانوادگی با تولید کلیپ و فیلم کوتاه، آموزش‌های پیش از ازدواج برای مخاطبان عام، آموزش مهارت‌های زندگی، همچنین ارائه خدمات تخصصی به زوجین متقاضی طلاق از طریق مشاوره‌های تخصصی و کلینیک‌های مددکاری فعالیت‌هایی است که اداره کل بهزیستی در این راستا انجام می‌دهد.

آقامحمدی افزود: براساس آمار نسبت ازدواج به طلاق در استان زنجان پنج و در سطح کشور ۴.۲ است و بر اساس آمار امسال به ترتیب ۴.۶ و ۴ است.