سه کشته و یک مجروح حاصل تصادفات ۴۸ ساعت گذشته در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ جابر پاپری بیان کرد: ساعت ۱۰ صبح روز یک شنبه یک دستگاه پژو ۴۰۵ بر اثر عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه خود و تخطی از سرعت مطمئنه واژگون شده که راننده بر اثر شدت جراحات وارد شده بعد از انتقال به مرکز درمانی فوت می کند.

وی اظهار داشت: در یک مورد دیگر ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه، شخصی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفته و فوت فرزنش بر اثر تصادف با موتوریسکلت خبر می دهد، که کارشناسان پلیس راه به محل حادثه در جاده روستایی سراج آباد اعزام می شوند و با بررسی صحنه تصادف مشخص می شود که راکب موتورسیکلت به علت سرعت بالا و عدم کنترل واژگون شده و با توجه به جراحات بالا بعد از انتقال به بیمارستان شهید گنجی شهر برازجان فوت می‌کند.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: روز دوشنبه در محل سه راه روستای بویری یک دستگاه پراید با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرده و متاسفانه ترک نشین موتورسیکلت به علت جراحات شدید وارد شده به وی، در دم جان باخته و راکب موتورسیکلت به بیمارستان شهید گنجی شهر برازجان منتقل می‌شود.

سرهنگ پاپری اضافه کرد: با اعزام کارشناسان پلیس راه به محل حادثه و بررسی صحنه تصادف مشخص شد، علت تصادف عدم رعایت حق تقدم از طرف راکب موتورسیکلت بوده است.

رئیس پلیس راه استان با اشاره به اینکه بیشترین درصد تصادفات در سطح کشور بر اثر خطاهای انسانی بوده است، از شهروندان درخواست کرد: در هیچ شرایطی از سرعت مطمئنه تجاوز نکنند و حتما از رانندگی در مواقع خواب آلودگی پرهیز کرده تا جان خود و دیگران به خطر نیافتد.