۹ طرح علوم پزشکی سمنان توسط وزیر بهداشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش ظهر سه شنبه در خلال جلسه افتتاح همزمان طرح های عمرانی ۴۷ دانشکده علوم پزشکی در ۲۸ استان کشور که به دست وزیر بهداشت در مازنداران صورت گرفت در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه افتتاح طرح های عمرانی می تواند گام مهمی در راستای سلامت جامعه ایفا کند، ابراز داشت: هم‌زمان با افتتاح ۶۵۷ پروژه در کشور شاهد بهره برداری از ۹ پروژه علوم پزشکی در شهرستان‌های گرمسار، سمنان، مهدی‌شهر و دامغان هستیم که امیدواریم تحولات خوبی در حوزه سلامت برای استان سمنان ایجاد کند.

وی به سفر وزیر بهداشت طی دو روز آینده اشاره کرد و افزود: در سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۸ پروژه در حوزه سلامت به ارزش ۳۴۵ میلیارد تومان در سمنان به بهره‌برداری خواهد رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان همچنین ابراز داشت: افتتاح کلینیک ویژه در شهرستان‌های گرمسار و مهدی‌شهر و بهره برداری از مرکز خوابگاه دانشجویی نیز با ظرفیت ۴۰۰ نفر در این دانشگاه از جمله اقداماتی است که در سفر قاضی زاده پیش بینی و منظور شده است.

شادنوش در ادامه با بیان اینکه ۹۲درصد جمعیت استان سمنان تحت پوشش پرونده الکترونیک سلامت قرار دارند، تصریح کرد: مردم باید با مراجعه به نزدیک‌ترین مراکز بهداشتی نسبت به تشکیل پرونده اقدام کنند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه در نظام سلامت شاهد تحولات بسیار خوبی در کشور هستیم، افزود: با توجه به اینکه در سال اقتصاد مقاومتی قرار داریم چنین به نظر می رسد که توجه به نظام ساختاری در حوزه سلامت می تواند در راستای تحقق شعار سال منظور شود چراکه هر چه به میزان سلامت افراد بیشتر اهمیت دهیم به همان میزان در حوزه اقتصادی دارای بهره وری خواهیم بود.