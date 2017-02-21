به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر محمودی ظهر سه‌شنبه در آیین آغاز مسابقات دانش آموزی قرآن، نماز و عترت منطقه اظهار داشت: قرآن کتاب هدایت و برنامه جامع انسانی است و باید تلاش کنیم با کمک آن به اهداف مقدس و متعالی برسیم.

وی افزود: جامعه دینی با الهام از احکام و مبانی قرآنی می کوشد در مسیری حرکت کند که خیر و صلاح مردم در آن است و آیات قرآن به خوبی همه راه ها و موانع را نشان می‌دهد.

محمودی اضافه کرد: دانش‌آموزان که نقش ویژه‌ای در کشور دارند و به عنوان مدیران و آینده سازان جامعه اسلامی محسوب می‌شوند بیشتر از دیگران نیازمند توجه به آیات نورانی قرآن و حضور در عرصه های دینی و مذهبی هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون با بیان اینکه زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از برنامه‌های دینی فراهم شده است، ادامه داد: برگزاری مسابقات، اجرای نماز جماعت، حفظ و تفسیر قرآن، قرائت قرآن در مراسم صبحگاهی و جشن حفظ آیت الکرسی در این راستا صورت می‌گیرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره نیز گفت: تعداد ۴۵۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر مدارس منطقه با شور و شوق و آمادگی کامل در مسابقات قرآن، احکام، انشای نماز، صحیفه سجادیه و نهج البلاغه به مدت ۳ روز شرکت می‌کنند.

حیدر مغدانی افزود: این مسابقات توسط داوران برجسته ارزیابی و تعداد ۱۳۲ نفر از دانش آموزان برتر و برگزیده برای حضور در مسابقات استانی معرفی می شوند.