جبهه النصره کاروان کمک های سازمان ملل در سوریه را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع خبری دیپلماتیک گزارش داد: نیروهای تروریستی جبهه النصره به کاروان کمک های بشردوستانه سازمان ملل در سوریه با استفاده از خمپاره و مسلسل حمله کردند.

بر اساس این گزارش، کاروان کمک های سازمان ملل در حال حرکت در مسیر «حمص» به شهر «وئر» بود که هدف حملات خمپاره ای جبهه النصره و برخی دیگر از مسلحین مخالف دمشق قرار گرفت که منجر به کشته شدن چندین نیروی نظامی سوریه شد.

در این گزارش آمده است که این سومین بار است که کاروان کمک های بشردوستانه سازمان ملل در این مسیر مورد هدف حملات گروههای تروریستی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که کشور سوریه از سال ۲۰۱۱ درگیر یک جنگ داخلی بین دولت مرکزی با چندین گروه تروریستی، از جمله گروه تکفیری داعش بوده است.