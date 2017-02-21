ترسیم نقشه راه علم و فناوری براساس نقشه جامع علمی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۴۸ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در این جلسه گزارش «آینده نگری نقشه جامع علمی کشور» توسط اداره کل رصد، پایش و آینده نگری ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ارائه شد.

در این گزارش با اشاره به این موضوع که مدل آینده نگری نقشه جامع علمی کشور با بهره گیری از فرآیندهای آینده نگری در برخی از کشورهای اروپایی و با توجه به ظرفیت ها و نیازهای پیش روی کشور بر اساس اولویت های نقشه جامع علمی کشور تدوین شده، بر ترسیم نقشه تقسیم کار ملی آینده نگری نقشه جامع علمی کشور در راستای تحقق بیش از پیش اهداف این سند مهم و ملی تاکید شد.

پس از ارائه این گزارش اعضای کمیسیون علمی و فناوری به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که می توان به بر طرف کردن خلاهای مدیریتی و ایجاد ساختار مدیریتی چالاک در کشور، پرهیز از نهادسازی های جدید، تمرکز بر تقویت و بهینه سازی ظرفیت‌های فعلی کشور، اولویت بندی نیازمندی‌های فعالان علمی و فناوری و توجه بیشتر به توسعه درون زا و خودداری از تقلید و بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی کشور در مسیر پیشبرد اهداف توسعه علم و فناوری اشاره کرد.