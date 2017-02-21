وجود یک پارک ژوراسیک واقعی در چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تودی، دانشمندان چینی بقایای فسیلی چند دایناسور را یافته اند. علاوه بر آن هشت حیوان ماقبل تاریخی جدید نیز در این ایالت کشف شده اند.

کارشناسان موسسه مهندسی زمین شناسی ژجیانگ و موره تاریخ طبیعی این کشور بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ میلادی در ایالت ژجیانگ تحقیقاتی انجام داده اند که طی آن فسیل های دایناسور در ۸۲ مکان مختلف کشف کردند.

این تحقیق در محلی به وسعت ۱۱ هزار کیلومتر مربع انجام شد و دانشمندان میان فسیل های یافت شده، ۸ گونه جدید کشف کردند.

جین شینگ شنگ یکی از مسئولان موزه تاریخ طبیعی ژجیانگ می گوید: برای ما ثابت شده که تعداد زیادی دایناسور در دوران باستان یعنی ۶۵ تا ۱۴۵ میلیون سال قبل در اینجا زندگی می کرده اند.

یافته های تحقیق نشان می دهد عصر موجودات ماقبل تاریخی احتمالا به دلیل یک فاجعه به پایان رسیده است. احتمالا برخورد شهاب سنگ به زمین به مجموعه ای از تغییرات ناگهانی آب و هوا مانند انفجارهای آتش فشانی، شکاف زمین و تولید امواج رادیو اکتیو شده که به انقراض دایناسورها منجر شده است.