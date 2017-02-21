نظام سلامت به جراحی نیاز دارد/تزریق پول بی فایده است

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسه روز گذشته مسئولان وزارت بهداشت، نظام پزشکی، وزارت رفاه و بیمه ها در کمیسیون تلفیق مجلس اشاره کرد و افزود: به نظر می رسد در این جلسه باز هم به دنبال معلول بوده اند و کمتر به علت بروز بحران مالی در نظام سلامت پرداخته شد.

وی با بیان این مطلب که عدم توجه به علت بروز بحران مالی در نظام سلامت در این جلسه مورد غفلت قرار گرفته است، گفت: این نکته خیلی مهمی است که بدانیم منشا بروز این بحران کجاست.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: برای ایجاد تعادل و خروج از بحران می بایست منشا بروز بدهی های بیمه ها به مراکز درمانی وزارت بهداشت کنترل و محدود شود تا بتوان بار سنگین هزاران میلیاردی را کم کم سبک کرد.

وی افزود: اگر چشم جوشان هزینه های سنگین ناشی از اجرای طرح تحول سلامت ادامه داشته باشد، مشکلات سنگین تر و سهمگین تر خواهد شد و به مرحله ای خواهد رسید که هیچ کس توان پاسخگویی نداشته باشد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری تاکید کرد: ادامه این روند، بروز بحران اجتماعی را محتمل خواهد کرد.

وی افزود: در این جلسه به جای اینکه از نظرات صاحبان فرایند در اجرای طرح تحول سلامت استفاده کنند، از کسانی دعوت کرده اند که ذی نفع ماجرا هستند. یعنی، همه از صنف پزشکان بوده اند.

شریفی مقدم اظهارداشت: تا زمانی که از صاحبان فرایند در این قبیل جلسات استفاده نشود، تصمیم گیری ها مبتنی بر شواهد نخواهد بود.

وی با اشاره به حجم مطالبات وزارت بهداشت از بیمه ها که بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان می شود، افزود: در حال حاضر کسب درآمد برای بیمارستان ها اولویت اول شده و به بیمار به چشم یک کالا نگاه می کنند.

دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: وضعیت زمانی اسفناک می شود که هزینه ها از جیب دولت می رود و دولت هم نظارت جدی بر هزینه کرد این پول ها ندارد.

وی با عنوان این مطلب که وضعیت نظام سلامت در شرایط فعلی بسیار حاد است، افزود: وضعیت نظام سلامت به گونه ای است که با «مُسکن های مخدر» هم بهبود پیدا نمی کند، بلکه به تسکین موقت درد منجر می شود که ادامه این تزریق ها، باعث وابستگی بیشتر به سیستم خواهد شد.

شریفی مقدم بر ضرورت جراحی نظام سلامت تاکید کرد و گفت: تنها راه برون رفت از وضعیت حاکم بر نظام سلامت، «جراحی» است. هرچند، جراحی هم ریسک دارد، اما بهتر از این است که کاری نکنیم تا به مرحله ای برسد که دیگر کار از کار گذشته باشد.