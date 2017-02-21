علی اصغر همت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهمیه کالاهای توزیع برای شب عید با بیان اینکه سهیمه برنج برای استان نامحمدود است، گفت: در حال حاضر نزدیک به ۷۵۰ تن برنج در استان توزیع شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه قیمت هر کیلو برنج ۳ هزار و ۸۰۰ تومان مصوب شده است، ابراز کرد: سهمیه برنج در فروشگاه‌های رفاه، جانبازان، افق و همچنین مباشرینی که در این زمینه تعیین شده‌اند توزیع می‌شود.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی قم همچنین به سهمیه شکر اشاره و بیان کرد: در این زمینه محدودیتی وجود ندارد و به میزان تقاضا عرضه هم وجود دارد.

همت با اشاره به سهمیه مواد پروتئینی، ادامه داد: گوشت مرغ منجمد به قیمت هر کیلو پنج هزار و ۷۷۵ تومان توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهت تأمین مرغ مورد نیاز بازار از هم اکنون در حال توزیع است.

وی در باره گوشت قرمز گرم وارداتی هم گفت: بر اساس قیمت مصوب گوشت ران و سردست ممتاز بدون چربی هر کیلو ۳۶ هزار تومان و گوشت چرخ کرده هم هر کیلو ۲۹ هزار تومان است.

همت همچنین در خصوص قیمت میوه شب عید به برگزاری جلسات تنظیم بازار در این زمینه اشاره و ابراز داشت: سهمیه استان در خصوص پرتقال و سیب مشخص شده و در حال انتقال به استان و ذخیره سازی است.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته تعداد ۳۰ غرفه توزیع میوه هم در سطح شهر تعبیه شده که توزیع میوه را از شب عید آغاز می‌کنند.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی قم بیان داشت: نانوایی‌هایی هم که در سطح شهر و در مسیر حرکت مسافران نوروزی هستند بویژه نانوایی‌های اطراف حرم و جمکران بنا بر تصمیم گرفته شده شیفت بندی می‌شوند.

وی گفت: برای تأمین گوشت گرم قرمز و سفید در بازار هم کشتارگاه‌ها شیفت بندی شده‌اند.