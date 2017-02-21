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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

در آستانه نوروز؛

۳۰ غرفه توزیع میوه در قم برپا می‌شود

۳۰ غرفه توزیع میوه در قم برپا می‌شود

قم - مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی قم گفت: برای تنظیم بازار میوه شب عید ۳۰ غرفه در سطح شهر قم همزمان با ایام پایانی سال فعال می‌شود.

علی اصغر همت در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سهمیه کالاهای توزیع برای شب عید با بیان اینکه سهیمه برنج برای استان نامحمدود است، گفت:  در حال حاضر نزدیک به ۷۵۰ تن برنج در استان توزیع شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه قیمت هر کیلو برنج ۳ هزار و ۸۰۰ تومان مصوب شده است، ابراز کرد: سهمیه برنج در فروشگاه‌های رفاه، جانبازان، افق و همچنین مباشرینی که در این زمینه تعیین شده‌اند توزیع می‌شود.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی قم همچنین به سهمیه شکر اشاره و بیان کرد: در این زمینه محدودیتی وجود ندارد و به میزان تقاضا عرضه هم وجود دارد.

همت با اشاره به سهمیه مواد پروتئینی، ادامه داد: گوشت مرغ منجمد به قیمت هر کیلو پنج هزار و ۷۷۵ تومان توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای جهت تأمین مرغ مورد نیاز بازار از هم اکنون در حال توزیع است.

وی در باره گوشت قرمز گرم وارداتی هم گفت: بر اساس قیمت مصوب گوشت ران و سردست ممتاز بدون چربی هر کیلو ۳۶ هزار تومان و گوشت چرخ کرده هم هر کیلو ۲۹ هزار تومان است.

همت همچنین در خصوص قیمت میوه شب عید به برگزاری جلسات تنظیم بازار در این زمینه اشاره و ابراز داشت: سهمیه استان در خصوص پرتقال و سیب مشخص شده و در حال انتقال به استان و ذخیره سازی است.

وی ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت گرفته تعداد ۳۰ غرفه توزیع میوه هم در سطح شهر تعبیه شده که توزیع میوه را از شب عید آغاز می‌کنند.

مدیر تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی جهاد کشاورزی قم بیان داشت: نانوایی‌هایی هم که در سطح شهر و در مسیر حرکت مسافران نوروزی هستند بویژه نانوایی‌های اطراف حرم و جمکران بنا بر تصمیم گرفته شده شیفت بندی می‌شوند.

وی گفت: برای تأمین گوشت گرم قرمز و سفید در بازار هم کشتارگاه‌ها شیفت بندی شده‌اند.

کد مطلب 3913655

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