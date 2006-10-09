به گزارش خبرگزاري مهر، گروه نمايش "پائين گذر سقاخانه" از سوم مهرماه تمرينات خود را آغاز كرده اند و بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته نمايش از 15 آبان ماه روي صحنه خواهد رفت.

گروه حركت به سرپرستي فرزانه كابلي و همچنين بازيگران نمايش شامل آشا محرابي، شهرام عبدلي، امين زندگاني، صادق توكلي، حسن سرچاهي، حامد آقايي، محمد اسدي و هستي مرزبان صبح و عصر در تمرينات حاضر مي شوند. همچنين سعيد ذهني مسئوليت ساخت موسيقي نمايش را بر عهده دارد.

"پائين گذر سقاخانه" از جمله نمايشنامه هاي رادي است كه حال و هواي دوران فتوت و مردانگي پهلوانان و دريوزگي جاهلان را روايت مي كند. مرزبان سال گذشته "ملودي شهر باراني" را بر اساس نوشته اي از رادي روي صحنه برد كه اجراي اين نمايش با استقبال تماشاگران رو به رو شد.