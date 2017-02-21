همایش دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی در نظر و عمل برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، این همایش در دو نشست تخصصی دیپلماسی علمی در نظر و دیپلماسی علمی در عمل با حضور استادان و صاحبنظراین این رشته از ساعت ۹ تا ۱۴ برگزار می شود.

در این همایش موضوعات بین المللی شدن با بهره گیری از ظرفیت های منطقه ای، راهبردی برای دیپلماسی علمی ایران، دیپلماسی و حقوق بین الملل با تاکید بر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی علمی و آموزش مهندسی در ایران، اصل نابرابری جبران ساز؛ جلوه ای از دیپلماسی علمی در سازمان های بین المللی، جایگاه صلح در دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران بررسی می شود.

در این همایش همچنین موضوعات دیپلماسی آکادمیک اروپا، جایگاه دیپلماسی علمی در نظام ملل متحد و بین المللی سازی دانشگاه، دیپلماسی علمی ایران در گرجستان، دیپلماسی علمی ایران در جمهوری آذربایجان، دیپلماسی علمی در مناسبات ایران و ارمنستان و دیپلماسی علمی و نقش آن در تامین منافع ملی نیز ارائه بررسی خواهد شد.