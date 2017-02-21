به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه هفته جاری قرار است با برگزاری مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان، کاراته کاهای منتخب به اردوی آماده سازی برای حضور در بازیهای آسیایی و قهرمانی آسیا راه پیدا کنند.

بر همین اساس با پیشنهاد افسانه باقری و موافقت رئیس فدراسیون، سمانه خوش‌قدم به همراه لیلا بهرامی بعنوان مربیان تیم‌ملی بانوان کار خود را برای بازیهای کشورهای اسلامی رقابتهای انتخابی تیم ملی را زیر نظر خواهند داشت.



قرار است به زودی کادرفنی تیم های نوجوانان و جوانان برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیایی قزاقستان در ابتدای سال آینده و پیش از انجام انتخابی های معرفی خواهند.