۱۲ میدان نفتی و گازی فعال در غرب کشور داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ناصری‌پور امروز سه شنبه در نشست اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاه رازی کرمانشاه با معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت اظهار داشت: هم اکنون ۱۱میدان فعال نفتی و یک میدان گازی در غرب کشور داریم و ۴ میدان مشترک نیز داریم که عراق با تمام شدت از این میادین برداشت غیرصیانتی انجام می دهد.

وی با اشاره به در دست انجام بودن پروژه "اجکتور" گفت: این پروژه با استفاده از دانش CFD به منظور افزایش تولید از چاه هلی کم فشار بنگستانی میدان پایدار غرب انجام و با ظرفیت ۵۰۰۰ شبکه تولید، روزانه ۸۰۰ میلیون ارزش افزوده دارد.

ناصری‌پور با اشاره به طرح ها و برنامه های در دست انجام گفت: استفاده از نانو مواد برای بهبود جداسازی آب از نفت در امولسیون میادین نفتی غرب کشور، بهینه سازی راندمان هیدروسیکلون میدان نفت شهر و تشکیل واکس در خطوط انتقال واحد سرکان از جمله طرح ها است.

وی پروژه رفع مشکلات عملیات ریبویلر H۵۰۰ واحد نمکزدایی نفت شهر، پالایش خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به روش گیاه پالایی، اسیدکاری هوشمند چاه های نفت را از دیگر طرح ها عنوان کرد.

جوشقانی، معاون پژوهشی دانشگاه رازی در این جلسه بیان کرد: دانشگاه رازی کرمانشاه رتبه ۷۶ را در میان دانشگاه های جهان اسلام، رتبه ۱۱ کشور، رتبه ۷ مهندسی شیمی را دارد و در خطه غرب از شمال تا جنون رتبه اول را در مهندسی شیمی دارد.

وی بیان کرد: دانشگاه رازی تلاش می کندتا با توجه به پتانسیل های خود هاب تحقیقاتی مورد تایید وزارت نفت در غرب باشد.