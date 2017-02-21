همایش همگرایی علمای شیعه و سنی مقابل جریان تکفیری برگزار می شود

حجت‌الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همایش همگرایی علمای اسلام در برابر خطرات تکفیر و مقابله با جریان‌های تکفیری با حضور ۴۰۰ روحانی شیعه و سنی، هفتم اسفندماه جاری در خراسان شمالی برگزار می‌شود.

حجت الاسلام خادمی افزود: اجماع علما در مقابله با جریان‌های تکفیری و خشونت، تنویر افکار عمومی، مقابله با اسلام هراسی و غیره از مهم‌ترین اهداف این همایش است.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای طلاب شیعه و سنی در حاشیه همایش، تصریح کرد: اساتید و متخصصان حوزه مبانی اسلام در این همایش حضور دارند و به تبیین نقش جریان‌های تکفیری می‌پردازند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از جریان‌های تکفیری به‌عنوان غده‌های چرکین در جهان اسلام یادکرد و گفت: جنایاتی این جریان‌ها در جای‌جای جهان اسلام ازجمله عراق، سوریه، یمن و غیره انجام می‌دهند که باید اهداف آن‌ها تبیین شود.

حجت‌الاسلام خادمی با اشاره به نقش روشنگری و تبیین گری همایش همگرایی علمای شیعه و سنی در برابر خطرات جریان‌های تکفیری، اظهار کرد: این جریان‌ها که دست‌پرورده صهیونیسم هستند، سعی در مخدوش کردن چهره اسلام در جهان دارند.

این مسئول با تأکید بر همگرایی، وحدت و اتحادی که در بین علمای شیعه و سنی خراسان شمالی وجود دارد، عنوان کرد: در این زمینه آرامش در استان همانند سراسر کشور حاکم است.

وی زمان برگزاری همایش همگرایی علمای شیعه و سنی خراسان شمالی در مقابل جریان تکفیری را روز شنبه هفتم اسفندماه جاری و در محل تالار لاله بجنورد عنوان کرد و افزود: سخنرانی اساتید در جمع علمای اهل سنت در مسجد حنفیه و همچنین در جمع دانشجویان دانشگاه‌های استان از دیگر برنامه‌های جنبی این همایش است.