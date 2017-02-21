۶ایستگاه اندازه گیری شاخص های دریایی در بنادر هرمزگان مستقر است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از بنادر و دریانوردی هرمزگان، عباس کمالی که در دوره آموزشی جزر و مد سنجی و اندازه گیری شاخص های زیست محیطی دریایی به میزبانی بندر شهید رجایی سخن می گفت، طی اظهاراتی به تبیین اهمیت بنادر و سواحل هرمزگان و لزوم انجام پایش و اندازه گیری شاخص های دریایی پرداخت.

وی گفت: سازمان بنادر در راستای وظایف حاکمیتی خود به دلیل کمبود اطلاعات دریایی و نیاز روزافزون به این اطلاعات در سطح کشور، در قالب پروژه های مطالعاتی مختلف نسبت به ثبت و مدلسازی مشخصه های دریایی اقدام نموده و تاکنون حجم قابل توجهی از این اطلاعات ارزشمند جمع آوری شده است.

معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خاطرنشان کرد: علاوه بر این، اقدامات جامعی در زمینه شبیه سازی های ریاضی پدیده های هیدرودینامیک و رسوب، هیدروگرافی و نیز تجهیز بنادر به سیستم های اندازه گیری میدانی (موقتی و دائمی) انجام شده است.

وی با اشاره به فعالیت شش ایستگاه اندازه گیری شاخص های دریایی در استان هرمزگان گفت: ایستگاه اندازه گیری پایش عوامل زیست محیطی تأثیرگذار بر اسکله ها از جمله این موارد است که به صورت یک طرح پایلوت در بندر شهید رجایی راه اندازی شده است.

کمالی از فعالیت سه ایستگاه جزر و مد سنجی در بنادر شهید رجایی، شهید ذاکری قشم و لنگه برای پایش نوسانات تراز سطح آب سخن به میان آورد و افزود: داشتن اطلاعات تغییرات تراز دریا باعث پیش بینی دقیق تر جزر و مد می شود که این کار در پهلو گرفتن کشتی ها در بنادر، ساخت سکوها و موج شکن ها نقش به سزایی دارد.

به گفته این مقام مسؤول، شناخت کامل جزر ومد و پیش بینی روند آن نقش چشمگیری در کاهش هزینه ها و پایداری طرح های عمرانی و ساخت و سازهای ساحلی و طرح های فرا ساحلی دارد و عدم شناخت این پدیده می تواند به بروز تلفات و خسارت های مالی سنگین به زیر ساخت های ساحلی منجر شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این ایستگاه ها، دو بویه موج نگار ملی در بنادر کیش و سوزا نیز استقرار یافته است که اطلاعات هواشناسی همچون سرعت باد، جهت باد، دمای هوا، رطوبت نسبی و فشار هوا و اطلاعات اقیانوس شناسی از جمله پارامترهای موج، شوری و دمای آب را ثبت می کند.

در بخش دیگری از این دوره آموزشی، "محمدحسین نعمتی" رئیس اداره مطالعات زیر بنایی اداره کل مهندسی سواحل سازمان بنادر و دریانوردی توضیحاتی را در خصوص طرح های این سازمان برای مجهز نمودن بنادر کشور به تجهیزات اندازه گیری پارامترهای دریایی از جمله اندازه گیری موج، جریان، جزر و مد، تراز آب، پارامتر زیست محیطی و هواشناسی دریایی ارائه کرد.

وی تامین، نصب و بهره برداری از ۱۰ دستگاه سامانه جزر و مدسنجی را به عنوان یکی از اقدامات صورت گرفته، اعلام کرد و هدف از اجرای این طرح را منسجم نمودن و ساماندهی ایستگاه ها در آب های جنوب کشور، دریافت اطلاعات از طریق پایگاه داده اینترنت و بررسی تغییرات دراز مدت و کوتاه مدت تراز سطح آب برشمرد.