به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی پیش از ظهر امروز سه شنبه در کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول که در محل دانشگاه صنعتی جندی شاپوراین شهرستان برگزارشد، اظهار کرد: این کنگره در شهر تمدن خیز دزفول فرصت مغتنمی است که بار دیگر از تلاش های نیاکان خود درهزار سال گذشته یاد کنیم.

وی تولید و ترویج علم را یکی از ویژگی های جندی شاپور برشمرد و افزود: امروزه این ویژگی هدف اصلی جهان مدرن و سازمان یونسکواست.

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: تاریخ قدیمی ترین دانشگاه های جهان به قرن 11 برمی گردد درحالی که یکی از رویدادهای درخشان ایرانیان تاسیس دانشگاه جندی شاپور در هجده قرن پیش است.

فرهادی تصریح کرد: یعنی ایرانیان باستان ازحدود دو هزارسال پیش به این ادراک گسترده رسیده بودند، درواقع آنچه امروزه از مفهوم دانشگاه درجهان می بینیم رونوشتی از شعبه های تقسیم شده جندی شاپور باستان در جهان است.

حضور دانشمندان جهان در جندی شاپور

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد: شواهد نشان می دهد در دانشگاه جندی شاپور دانشمندان بسیار زیادی ازسراسرجهان در نهایت صلح و دوستی به تولید وترویج علم پرداخته اند.

فرهادی تعلیم و تربیت دانشجویان و بازگشت آنها به کشورخود برای ترویج علم را دیگر ویژگی دانشگاه جندی شاپور برشمرد و گفت: اولین فرصت های مطالعاتی توسط این دانشگاه شکل گرفته است ضمن اینکه از دیگرآثاراین دانشگاه ایجاد بزرگترین کتابخانه جهان با ظرفیت 400هزارعنوان کتاب در حوزه پزشکی، دامپزشکی، گیاه و داروشناسی، ریاضی ، نجوم و فلسفه به زبان های متعدد بوده که نقش ویژه ای در ترویج علم درجهان باستان داشته است.

وی بیان کرد: در جندی شاپورپزشکان به پنج گروه بهداشت و درمان جسمی، درمان بیماری های واگیر، جراحی، طب و موسیقی درمانی تقسیم شده اند که جای شگفتی دارد.

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: به دلیل وجود چنین سابقه تمدن و علمی امروزه رسالت ترویج علم و دانش بردوش ما سنگین تراست و ما وظیفه داریم به عنوان میراث داران این گنجینه گرانبها ادامه دهنده راه گسترش مرزهای علمی جهان پس از جندی شاپور باشیم.

به گزارش مهر، نخستین کنگره بین المللی جندی شاپور دزفول با حضور میهمانان خارجی و تعدادی از مسئولان ارشد کشور از جمله وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری بهمراه معاونان، معاون سازمان برنامه ریزی، معاون سازمان میراث فرهنگی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، نماینده ولی فقیه درخوزستان و چندتن دیگر از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی و بسیاری از دانشمندان خارجی و شخصیت های ملی صبح امروز سه شنبه در دانشگاه جندی شاپور دزفول برگزار شد.

پخش کلیپ معرفی دزفول، کلیپ معرفی دانشگاه صنعتی جندی شاپور و کلیپ مستند کاوش های باستان شناسی درمحوطه جندی شاپور از دیگرآیتم های اجراشده دراین کنگره بود.

در دومین روز این کنگره علی اکبرولایتی و محمدرضا مخبر دزفولی به عنوان میهمانان ویژه آن وارد شهرستان دزفول خواهند شد.