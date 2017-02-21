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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۹

مدیرکل تعاون چهارمحال و بختیاری:

افزایش ۱۲۰ درصدی ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری

افزایش ۱۲۰ درصدی ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری از افزایش ۱۲۰ درصدی ایجاد شغل در چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جزایری پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در راستای توسعه اشتغال و صیانت از نیروهایی که در حال حاضر مشغول کار هستند برگزار می شود.

وی گفت: تعهد اشتغال تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری هشت هزار و ۳۷۱ نفر بوده که تاکنون ۱۰ هزار و ۱۹۶ نفر از تعهد تحقق پیدا کرد که نسبت به تعهد پیش بینی شده ۱۲۰ درصد افزایش در تحقق ایجاد اشتغال داشته ایم.

جزایری با بیان اینکه اشتغال سنتی در استان جوابگو نیست، افزود: باید اشتغال الکترونیک و صنعتی را جایگزین اشتغال سنتی کنیم و همچنین یک کمیته کارشناسی با حضور دستگاه اجرایی، اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان به لحاظ ایجاد بسترهای مناسب طرح تکاپو تشکیل و مسائل بررسی و تصمیمات مطلوبی در این خصوص گرفته شود.

کد مطلب 3913687

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