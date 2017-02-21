فرار داعشی ها از جنوب غرب موصل/حمله هوایی به مقر داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، یک منبع امنیتی عراقی اعلام کرد: داعشی ها همزمان با پیشروی های نیروهای عراقی به همراه خانواده های خود از مناطق تل الرمان و الرساله در جنوب غرب موصل به سوی مکان نامعلومی در حال فرار هستند.

این منبع بیان کرد: اخبار دریافتی از درهم شکستن خطوط دفاعی که داعشی ها قبل از رسیدن نیروهای عراقی ایجاد کرده بودند، حکایت دارد. داعشی ها تونل هایی برای کند کردن پیشروی نیروهای عراقی ایجاد کرده اند.

یک منبع محلی در استان نینوا بیان کرد: ائتلاف بین المللی امروز مقر داعش در محله الجوسق را در غرب موصل هدف قرار داد و آن را به طور کامل منهدم کرد. بر اساس اطلاعات وارده دهها تروریست کشته و زخمی شدند.

این منبع بیان کرد: داعشی مانع از نزدیک شدن ساکنان به محله هدف قرار گرفته شده از بیم لو رفتن اطلاعات مربوط به تعداد کشته های تکفیری ها می شود.

رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: واحدهای توپخانه پلیس عراق مواضع داعش را در فرودگاه موصل هدف قرار دادند.

وی افزود: نیروهای پلیس از تاکتیک های نظامی استفاده می کنند که داعش را غافلگیر کرده است و آنها را مجبور به فرار از اطراف فرودگاه موصل کرده است. نیروهای پلیس در غرب موصل حماسه های بی نظیری را خلق کرده اند.

یک منبع در استان نینوا اعلام کرد: دستگاههای بی سیم داعش در بیشتر مناطق غرب موصل از ساعت ۱۰ امروز صبح تا این لحظه قطع شده است. قطع این ارتباطات احتمالا به سبب انفجارهای شدید در فرودگاه موصل که یکی از مراکز ارتباطات داعش در آن قرار دارد، باشد.

در همین حال برخی منابع امنیتی عراقی گزارش دادند که داعش مرکز نظامی الغزلانی در نزدیکی فرودگاه موصل را به طور کامل تخریب کرده است.

این منابع از همکاری ساکنان موصل با نیروهای امنیتی عراق خبر دادند و بیان کردند: نیروی هوایی عراق مواضع داعش را به دقت بمباران می کند.

از سوی دیگر منابع وابسته به نیروهای مردمی عراق از دفع یورش داعش به عین الحصان در غرب تلعفر خبر دادند و اعلام کردند: در جریان دفع یورش تکفیری ها ۹ داعشی به هلاکت رسیدند و دو خودرو بمبگذاری شده منهدم شد.

یک منبع محلی در استان نینوا به اوضاع آشفته داعشی ها در غرب موصل اشاره کردند و از برقراری مقررات منع آمد و شد در سه محله در این منطقه از سوی تکفیری ها خبر داد.

این منبع بیان کرد: داعش نیروهای ویژه خود را به خطوط مقدم اعزام کرده است. فشار قوی نیروهای امینتی و حشد شعبی سبب درهم شکستن استحکامات داعشی ها شده است.