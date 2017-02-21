تقدیر مسئول بسیج رسانه فارس از پوشش خبری رسانه ها در سیل اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول سازمان بسیج رسانه استان فارس در پیامی از تلاش های صادقانه و بی وقفه اصحاب رسانه استان فارس را طی بارندگی های اخیر در استان، تقدیر و تشکر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

اطلاع رسانی دقیق و به موقع یکی از رسالت های مهم رسانه‌ها در عصر حاضر است که در استان فارس در پی نزول رحمت الهی در چند روز گذشته و وقوع سیل در برخی مناطق استان، بار دیگر شاهد بودیم خبرگزاریها، روزنامه ها و دیگر رسانه های استان به نحو بسیار مطلوب نسبت به پوشش لحظه ای اخبار، صدق در نقل قول و آرامش بخشی به افکار عمومی اقدام کردند و عکاسان خبری پرتلاش نیز در شرایط سخت جوی و مخاطرات فراوان، رسالت خود را انجام داده و تصاویری به یاد ماندنی ثبت و ضبط کردند.

اینجانب به پاس تلاش بی وقفه و صادقانه اصحاب محترم رسانه فارس در پوشش خبری صورت گرفته طی هفته اخیر، به عنوان عضو کوچک جامعه خبری فارس کمال تشکر و قدردانی خود از این عزیزان را ابراز داشته و خاضعانه از درگاه حضرت احدیت توفیقات روزافزون همکاران ارجمندم را خواستارم