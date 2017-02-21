سکه طرح جدید ۳۷۰۰ تومان ارزان شد/نرخ دلار به ۳۷۸۷ تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۳۷۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۰۰ تومان رسید. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۱۶۹ هزار تومان، نیم سکه ۶۴۳ هزار تومان، ربع سکه ۳۵۱ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۱۷ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۲۹ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۴ هزار و ۵۰۹ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۸۷ تومان، یورو ۴۱۱۵ تومان، پوند ۴۸۱۵ تومان، درهم امارات ۱۰۵۸ تومان و لیر ترکیه ۱۰۷۶ تومان است.