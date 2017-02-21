اسمعیل کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی، استان پایلوت تامین و توسعه صادرات سیب درختی کشور انتخاب شده است افزود: وزارت جهاد کشاورزی بر حمایت و توسعه زنجیره های صادراتی از تولید تا عرضه به بازارهای صادراتی تأکید دارد که با تشکیل این زنجیره، بازار صادرات و تأمین کالا و تولید به صورت پایدار حفظ خواهد شد.

وی هماهنگی و همکاری اتحادیه ها و تشکلها را با سازو کار و مشوق های موجود در ساماندهی صادرات سیب درختی در اولویت کاری تشکیل زنجیره های تولید عنوان کرد و افزود: زنجیره صادرات سیب ایران باید در تعامل و تلفیق بین زنجیره سیب آذربایجان غربی و تهران تشکیل شود و هیئت موسس تشکیل این زنجیره به دلیل رتبه برتر استان در تولید سیب درختی باید به تعداد بیشتر یا برابر از استان آذربایجان غربی باشد.

کریم زاده با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه صادرات و ایجاد زنجیره های تولید محصولات کشاورزی افزود: با تشکیل یک کنسرسیوم صادراتی کشوری سیب و هماهنگی بخش های تولید، پشتیبانی، بسته بندی، حمل و نقل و سردخانه، صادرات سیب کشور با یک برند ملی به صورت پایدار به بازارهای خارجی مدیریت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال بالای ۷۰ هزار تن سیب درختی از استان به کشورهای همسایه صادر شده است که این زنجیره می تواند بخش مهمی از سهم صادرات را برعهده گیرد عنوان کرد: ۹۰ درصد صادرات سیب درختی استان در نتیجه مشوق های یارانه ای صورت گرفته که در نتیجه طرح تهاتر سیب و موز بوده است.

آذربایجان غربی دارای رتبه نخست تولید سیب درختی کشور را با تولید سالانه ۸۵۰ هزار تا یک میلیون تن از سطح ۴۰ تا ۵۰ هزار هکتار از باغ ها داراست.

بر اساس اظهارات مسئولان امسال صادرات سیب درختی نیز مطلوب بوده و بازارهای مطلوبی برای محصول تولیدی استان وجود دارد.