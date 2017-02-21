بسیاری از مناطق عملیاتی ایلام در دوران دفاع مقدس مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید صادق حسینی روز سه شنبه در جلسه ستاد راهیان نور دانشجویی اظهار داشت: وجود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق در استان باعث شد ایلام در کوران جنگ مورد هجمه دشمن زبون بعثی قرار گیرد ولی با دلاوری ها و رشادت های رزمندگان اسلام وجبی از این خاک گهرخیز در اشغال دشمن باقی نماند.

وی ادامه داد: با وجود آنکه در سال های پس از جنگ تحمیلی در قالب کاروان های راهیان نور تلاش شد ویژگی های مردمان این استان در اداره جنگ به نسل های جدید معرفی شود ولی همچنان بسیاری از زویای پنهان این رشادت ها مورد غفلت واقع شده که نیاز به بیان آنها احساس می شود.

فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع ) ایلام با اشاره به تاثیرگذاری اردوهای راهیان نور در آشنایی نسل جوان و نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت طلبی گفت: جوانان امروز تشنه فهم و درک اررش های دوران دفاع مقدس هستند که نشان از عمق علاقه و اشتیاق آنها به تداوم راه شهدای گرانقدر می دهد.

حسینی اضافه کرد: ایلام در زمینه برپایی اردوهای راهیان نور از استان های سرآمد کشور است و باید روز به روز در جهت تقویت این برنامه های ارزشی گام برداریم.