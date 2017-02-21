۸۷ درصد مساکن روستایی رزن مقاوم سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی بعدازظهر سه شنبه در گردهمایی دهیاران شهرستان رزن با اشاره به اینکه پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی ۲۹ اردیبهشت سال آینده و ثبت نام شوراها از ۳۰ اسفند تا ۶ فروردین صورت خواهد گرفت، گفت: دهیاران نسبت به اطلاع رسانی لازم برای ثبت نام واجدین شرایط تلاش کنند.

وی عنوان کرد: متقاضیان ثبت نام باید هنگام ثبت نام گواهی عدم سوء پیشنه ارائه دهند.

فرماندار رزن اظهارداشت: انتخاب تعداد اعضای شوراهای شهرها و روستاها بر اساس تعداد جمعیت آنهاست که درشهرستان رزن در ۹۵ روستا شورای سه نفره و در۱۷ روستای شهرستان شورای ۵ نفره تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه شهرستان رزن دارای ۱۲۴ روستای دارای سکنه است که ۱۰۵ روستا داری دهیاری است، یادآور شد: برگزاری انتخابات پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا از اهمیت بالایی برخوردار است.

حسینی با بیان اینکه دهیاران بازوان توانمند دولت در اجرای برنامه ها و سیاست های دولت هستند، عنوان کرد: دهیاران به لحاظ ارتباط نزدیکی که با مردم دارند می توانند نقش مهمی در حل مشکلات و عملیاتی کردن برنامه و سیاست های دولت در روستاها ایفا کنند.

وی از مقاوم سازی بیش از ۸۷ درصد مساکن روستایی رزن خبر داد و اظهار داشت: تاکنون ۲۲ هزار نفر برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک معرفی شده اند که از این تعداد ۲۰ هزارنفر موفق به دریافت پایان کار ساخت مسکن خود شده اند.

فتحعلی حسینی با اشاره به بهسازی معابر اصلی در ۶۵ روستای بالای ۲۰ خانوار رزن افزود: تمام روستاهای دارای سکنه شهرستان رزن دارای طرح هادی هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: ۱۴ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت کریدور شمال استان در بودجه سال ۹۶ پیش بینی شده است.

فرماندار رزن از پیشرفت فیزیکی ۴۳ درصدی کریدور شمال استان خبر داد و گفت: کریدور شمال استان ۸۰ کیلومتر طول دارد که ۲۲ کیلومتر آن زیر بار ترفیک رفته است.

وی خاطرنشان کرد: طی سه سال اخیر بیش از ۳۹ نقطه حادثه خیز شهرستان رزن اصلاح شده که این امرتاثیر به سزایی در کاهش حوادث رانندگی داشته است.