برگزاری نمایشگاه ها با محوریت حمایت از اصناف استانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عصمت سرفرازی ظهر سه شنبه در کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: باید در خصوص تجهیز آزمایشگاه اداره کل استاندارد در محل مرز رسمی ماهیرود به جمع بندی کلی برسیم.

وی با بیان اینکه این آزمایشگاه یا باید توسط خود اداره کل استاندارد تکمیل یا به بخش خصوصی واگذار شود، افزود: متاسفانه در برخی جلسات برای دستگاه های اجرایی تعیین تکلیف می شود این شیوه ای نادرست است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حداقل مباحث و خدمات باید در مجتمع های بین راهی رعایت شود، گفت: این مجتمع ها هم چنین نیاز به نظارت کافی دارند.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه های مختلف در سطح استان، بیان کرد: در شهرستان ها برگزاری نمایشگاه ها نباید به شرکت های خارج از استان واگذار شود.

برگزاری نمایشگاه ها با محوریت اصناف داخل استان باشد

سرفرازی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها در سطوح مختلف نشان از پویایی اقتصادی منطقه است، اظهار داشت:با توجه به اعتراضات اصناف به برگزاری نمایشگاه های بهاره از این پس اگر در استان نمایشگاه بهاره برگزار می شود باید با محوریت اصناف استان باشد.

وی با اشاره به اینکه اگرقرار است کشتارگاهی در مرز راه اندازی شود باید مدیریت شود و به فراموشی سپرده نشود، افزود: برخی از سرمایه گذاری ها در جهت رفع برخی دغدغه ها باید به صورت مشترک صورت پذیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به سفر هیئت تجاری استان به نمایشگاه صنایع غذایی در امارات متحده عربستان، گفت: صدور مجوزهای بعدی برای این هیئت ها منوط به رهاورد سفر کنونی آن ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه ایجاد مرکز فروش خرد در بازارچه های مرزی بستری برای مباحث فرهنگی و تبادل کالا نیز است، بیان کرد: خوشبختانه در استان علی رغم اینکه برخی خواسته ها بیش از توان مالی موجود است اما همدلی خوبی بین دستگاه های اجرایی وجود دارد که منجر به اتفاقات بسیار خوشایند نیز می شود.

سرفرازی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه ها نباید اصلا به حواشی توجه کنند، اظهار کرد: مردم تلاش و کوشش مسئولان را انتظار دارند.

وی ادامه داد: حضور رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در ماه پایانی سال عیدی بسیار خوبی از سوی نظام برای مردم استان خواهد بود.

اختصاص ۱۰۰ غرفه نمایشگاه بهاره به اصناف استان

مرتضی یزدان شناس، رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: سرانه واحدهای صنفی در استان ۱۵ نفر است در صورتی که استاندارد جهانی بیش از ۱۵۰ نفر است.

وی با بیان اینکه به دلیل تعدد واحدهای صنفی این واحدها نیاز به حمایت برای ایجاد اشتغال پایدار دارند، افزود: همچنین نیاز است که تعاملی بین سازمان های صنفی و نمایشگاه های بین المللی ایجاد شود.

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اصناف نیاز به اصلاحاتی در تقویم نمایشگاهی استان دارند، گفت: اخیرا نمایشگاه مبلمان در استان در دو نوبت برگزار می شود که خواستاریم جهت حفظ حیات بازار این دو نمایشگاه به یک نمایشگاه در سال تبدیل شود.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بهاره امسال، بیان داشت: ۱۰۰ غرفه در نمایشگاه بهاره امسال در اختیار اصناف استان است.