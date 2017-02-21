کتاب «مبانی حقوق سلامت» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب که به همت انتشارات مجد به بازار کتاب رسیده؛ از «حقوق سلامت»، به عنوان یکی از فعالیت های میان رشته ای که در دهه های اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته، نام برده شده است. همچنین مولف کتاب معتقد است جایگاه «حقوق سلامت»، به گونه ای است که رشد و گسترش این حوزه علمی یکی از برجسته ترین تحولات نیم قرن اخیر در حوزه آکادمیک به شمار می رود.

دکتر اسلامی تبار در خصوص مطالب کتاب خود، گفت: در این مجموعه به بحث در مورد حوزه های مختلف حقوق سلامت و مسائل مربوط به آن و طرح مسائل اخلاقی و حقوقی پیرامون آن پرداخته شده است. ضمن آنکه این کتاب علاوه بر اینکه برای دانشجویان و متخصصان رشته های حقوق پزشکی و مراقبت سلامت مفید است، برای افرادی نظیر مدیران بیمارستان، وکلا، اعضای کمیته های اخلاق، بازرسان کیفیت و مدیران طرح ها و برنامه های بهداشت و سلامت و...، سودمند است.