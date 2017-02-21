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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه جندی شاپور دزفول افتتاح شد

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه جندی شاپور دزفول افتتاح شد

دزفول – با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ظهرامروز سه شنبه درحاشیه برگزاری کنگره بین المللی جندی شاپور توسط وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاونان، معاون سازمان برنامه ریزی، معاون سازمان میراث فرهنگی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و چند تن دیگر از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی و شخصیت های ملی افتتاح شد.

مساحت این دانشکده پنج هزار و ۵۸ مترمربع است.

این دانشکده شامل ۱۳ کلاس درس و ۱۵ آزمایشگاه است.

اعتبار ۱۱۷ میلیارد ریالی احداث و تجهیز این دانشکده به همراه سالن آمفی تئاتر آن که ظرفیت یکصد نفری دارد کاملا از سوی بنیاد مستضعفان تامین شده است.

به گزارش مهر، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دومین دانشگاه دولتی استان از نظر تعداد دانشجو است که دانشجویان آن در بیش از ۲۰ رشته کارشناسی و ۱۱ رشته کارشناسی ارشد تحصیل می کنند.
کد مطلب 3913732

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