روند پیشرفت تقاطع های غیرهم سطح/پروژه آزادی۶۵درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی پیش از ظهر سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه بخش زیادی از هزینه های شهر کرمان را متوجه هزینه های جاری دانست و اظهار کرد: شمار عوامل شهرداری کرمان چهار هزار و ۸۰۰ نفر است.

وی با اشاره به جمع آوری روزانه ۴۰ تن زباله از سطح شهر کرمان افزود: این میزان در ایام پایانی سال به هزار تن هم می رسد.

شهردار کرمان مشارکت های مردمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بخشی از هزینه های جاری باید توسط مردم پرداخت شود تا بتوانیم قسمتی از این هزینه ها را به سمت پروژها های عمرانی سوق دهیم.

بابایی فعالیت های عمرانی و فراهم کردن زمینه مشارکت مردمی، چابک سازی ساختار داخلی شهرداری و توجه به شهروندان به عنوان عناصر اصلی شهر را از جمله اولویت های شهرداری بیان کرد و افزود: چنانچه مردم با شهرداری همراه و هماهنگ نباشند نمی توان امور را به خوبی پیش برد.

اتمام پروژه های نیمه تمام اولویت شهرداری کرمان

وی اتمام پروژه های نیمه تمام را اولویت شهرداری در زمینه فعالیت های عمرانی دانست و گفت: دریاچه جنگل قائم، مدرسه حیاتیه، بوستان ریحانه و تملک و اجرای برخی راستگردها از جمله اقدامات شهرداری در زمینه پروژهای نیمه تمام طی سال گذشته است.

بابایی ادامه داد: تامین مالی بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای ساخت سومین پارک بانوان در خیابان شیخ احمد کافی انجام شده و عملیات اجرایی این پارک ظرف چند روز آینده کلید می خورد.

شهردار کرمان به تشریح روند پیشرفت پروژه های تقاطع های غیرهم سطح شهر کرمان پرداخت و افزود: با تلاش های صورت گرفته در دوره قبل شهرداری پای قرارگاه خاتم الانبیاء به کرمان باز شد و با امضاء تفاهم نامه هایی کار علیرغم مشکلات جابجایی تاسیاست و نبود اعتبار آغاز شد.

وی از پیشرفت ۶۵ درصدی پروژه زیرگذر آزادی خبر داد و بیان کرد: باید توجه داشت که تاکنون بیشتر فعالیت ها در زیر زمین انجام شده به همین دلیل تغییرات برای مردم محسوس نیست.

بابایی با اشاره به اینکه تاکنون ۸۱۳ شمع برای پروژه اجرا شده است، افزود: برای هر شمع ۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه سقف خیابان استقلال زده شده است، گفت: در تمامی طرح ها رعایت طرح تفصیلی مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: از شش تملک خیابان استقلال پنج مورد انجام شده و یک مورد باقی مانده هم ظرف چند روز آینده انجام و خیابان استقلال به طور کامل باز و تا عید نوروز بحث های ترافیکی میدان ازادی حل می شود.

بابایی تصریح کرد: در ظاهر به نظر می رسد برخی پروژه ها تعطیل هستند در صورتی که عملیات در کارخانه های تولید قطعات ادامه دارد.

وی در خصوص زیرگذر جبلیه گفت: باکس های این تقاطع غیرهم سطح از سال گذشته آماده بود و به دلیل که اینکه در معرض هوا قرار داشت امکان صدمه دیدن آن وجود داشت و این در حالی بود که به دلیل مخالفت میراث امکان اجرای پروژه وجود نداشت.

بابایی عنوان کرد: بعد از موافقت میراث پروژه تقاطع غیرهم سطح جبلیه در دو مرحله انجام شد که مرحله دوم این پروژه مربوط به اصلاح شیب تند زیرگذر بود.

ساخت پنج دهنه پل سیدی

وی به تشریح جزئیات پل سیدی که عملیات احداث آن در سال ۹۰ کلید خورده است، پرداخت و ادامه داد: قرار بود این پروژه ظرف یک سال به اتمام برسد که اکنون با رفع مشکلات حقوقی این پروژه پنج دهنه از هفت دهنه آن ساخته شده و امیدواریم هرچه سریعتر با ساخت دو دهنه باقی مانده شاهد اتمام پروژه گفته شده باشیم.

شهردار کرمان یادآور شد: تمامی پروژه ها دارای مشاور بوده و براساس اسناد بالادستی انجام می شوند.

وی با اشاره به اینکه عملیات احداث ۲۰ پارک در شهر کرمان در حال انجام است، گفت: ۱۳ پارک تا عید نوروز به بهره برداری خواهد رسید.

به گفته بابایی از ۲۱ اسفندماه هر شب یک پروژه در منطقه دو شهر کرمان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی همچنین از راه اندازی دو گرمخانه در شهر کرمان خبر داد و گفت: گرمخانه ویژه آقایان با استقرار ۴۵ نفر و گرمخانه ویژه بانوان با استقرار ۲۰ نفر در حال فعالیت است.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه از ۵۰۰ هکتار بافت تاریخی شهر کرمان ۱۵۰ هکتار به عنوان محور گردشگری تعریف شده است، افزود: کف سازی بازار از جمله اقدامات شهرداری در این حوزه است.

وی همچنین از آغاز عملیات مرمت خانه لطفی خبر داد و گفت: مرمت حمام تاریخی باغ لله هم که به دلیل آب های سطحی در معرض خطر نابودی قرار داشت در اولویت قرار گرفت.

بابایی با اشاره به اینکه شش دانگ حمام باغ لله در مالکیت شهرداری است، تصریح کرد: پشت بام حمام باغ لله به عنوان رستوران روباز تا عید افتتاح می شود ضمن اینکه حمام زنانه این ابنیه تاریخی به مجموعه سالن پذیرایی ویژه بانوان و حمام مردانه هم به مجموعه پذیرایی ویژه خانواده ها تبدیل می شود.

وی گفت: زهکشی مجموعه ساروج پارس انجام شده و تا خردادماه سال آینده نیمی از اسکلت این پروژه کارگذاری می شود.

شهردار کرمان از ساخت ۲۶۰ چشمه سرویس بهداشتی در شهر کرمان خبر داد و عنوان کرد: هماهنگی برای ساخت ۲۴۰ چشمه دیگر با بخش خصوصی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۲۰ چشمه در حال ساخت است، گفت: تا عید نوروز عملیات ساخت ۷۰ چشمه سرویس بهداشتی به اتمام می رسد.

شهردار کرمان در ادامه به اقدامات صورت گرفته در شهرداری در زمینه اقتصاد مقاومتی پرداخت و افزود: سند اقتصاد مقاومتی شهرداری تهیه و آماده شده است.

بازسازی ۵۳ دستگاه اتوبوس

وی از تعویض ۳۰ ایستگاه اتوبوس و دکه های فروش بلیط در شهر کرمان سخن به میان آورد و یادآور شد: ۵۳ دستگاه اتوبوس با هزینه کرد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بازسازی و وارد سیستم شده است؛ از هزار و ۱۰۰ دستگاه تاکسی هم ۳۵۰ دستگاه نوسازی شده است.

بابایی با اشاره به واگذاری جمع آوری زباله به بخش خصوصی طی قرارداد سه ساله، گفت: هزینه های جمع آوری زباله پیش از واگذاری برای هر کیلو زباله ۱۰۰ تومان بود که این میزان بعد از واگذاری به ۶۰ تومان رسیده است.