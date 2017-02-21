زیرساخت های سایت نمایشگاهی خراسان جنوبی ایجاد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی ظهر سه شنبه در سومین جلسه کارگروه توسعه صادرات استان اظهار کرد: تقویم نمایشگاه های استان و شهرستان ها برای سال ۹۶ باید مصوب شود.

وی با بیان اینکه در کنار تقویم نمایشگاهی باید فکری برای سایت نمایشگاهی استان برداشته شود، افزود: در سنوات قبل در خصوص زیرساخت های سایت نمایشگاهی قول هایی داده شد اما متاسفانه فراهم نشد و نهایتا خود سرمایه گذار پروژه را دنبال می کند.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی با اشاره به برپایی نمایشگاه بهاره در استان، گفت: نمایشگاه بهاره از چهار اسفندماه لغایت ۱۰ اسفندماه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از مساحت نمایشگاه در اختیار اصناف استان قرار دارد، بیان کرد: نمایشگاه ها شاخصه یک شهرستان پیشرفته هستند و محدود کرده آن ها و گرفتن فرصت از مردم جهت استقبال از این نمایشگاه ها خوشایند نیست.

شهرکی با بیان اینکه غرفه های تنظیم بازار نیز در نمایشگاه بهاره مستقر خواهد شد، عنوان کرد: همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بر نحوه قیمت گذاری ها نظارت خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه مسئولیت برگزاری نمایشگاه ها در شهرستان ها با فرمانداران است، تصریح کرد: برای برگزاری نمایشگاه در شهرستان ها باید بین شرکت های نمایشگاهی استان فراخوان گذاشته شود و از شرکت های خارج استان استفاده نشود.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت خراسان جنوبی ادامه داد: تنها در سال ۹۶ نمایشگاه چهار شهرستان به شرکت نمایشگاه بین المللی استان واگذار خواهد شد تا بتواینم از درآمد آن برای سایت نمایشگاهی استان استفاده کنیم.

وی با اشاره به چگونگی ایجاد پست های قرنطینه ای واردات دام در مرز دو کوهانه با مشارکت بخش خصوصی، اظهار داشت: خروج گوشت قرمز وارداتی از استان به سایر نقاط کشور باید صرفا به صورت بسته بندی صورت گیرد.

شهرکی خواستار صدور مجوز اعزام هیئت تجاری- بازاریابی به نمایشگاه صنایع غذایی امارات متحده عربی شد و افزود: طرح توجیهی اعزام و تکمیل فرم های اعضای هیئت تجاری و هم چنین اقدامات اولیه ویزا، اسکان و تهیه بلیت های نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی انجام شده است.

وی با اشاره به ایجاد مرکز خرده فروشی در بازاراچه مرزی استان توسط سرمایه گذار افغانستان، گفت: ایجاد این مرکز یک ظرفیت برای ورود دیگر سرمایه گذاران خارجی در استان است و همچنین ورود این سرمایه گذار در حوزه منطقه ویژه اقتصادی نیز می تواند مفید باشد.