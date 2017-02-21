به دنبال استقرار نظام ثبتی مبنا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در نشست اقتصاد مقاومتی، نظام آماری و حسابداری ملی گفت: برخی دستگاههای دولتی به دلیل نبود ضمانت اجرایی لازم، اطلاعات را به مرکز آمار ایران ارایه نمی دهند، این در حالی است که علیرغم توافق قبلی با دستگاههای اجرایی، این اتفاق رخ می دهد.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: در عین حال، مرکز آمار ایران به دنبال پیاده سازی نظام آماری ثبتی مبنا است و نوین‌سازی آماری در حال انجام است. این در حالی است که در افق چشم‌انداز بیست ساله باید مرجع آمارهای رسمی کشور، مرکز آمار ایران باشد.

وی تصریح کرد: شیر قطع و وصل اعتبارات آماری کشور باید دست مرکز آمار باشد تا ضمانت اجرایی لازم برای همه دستگاههای اجرایی پیدا کند؛ البته موافقت اولیه رئیس سازمان برنامه و بودجه با این موضوع نیز صورت گرفته است.

به گفته پارسا، برای اجرای اقتصاد مقاومتی هر فردی بی‌قید و شرط باید از خود شروع کند و نیاز به مدیریت جهادی است.