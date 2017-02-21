فرصت افزایش بهره وری آب تا پایان برنامه ششم/بارش ها بهبود یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین شریعتمدار در نشست خبری خود با خبرنگاران، با تاکید بر اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم از یک مترمکعب آب بیشترین محصول کشاورزی را برداشت کنیم، گفت: تا ۲ سال گذشته، به ازای هر مترمکعب آب ۱.۰۷ کیلوگرم محصول برداشت می شد که این رقم اکنون، به ۱.۲۰ افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه اگر بتوانیم روند ارتقای بهره وری آب را سالانه ۶ درصد افزایش دهیم، تا ۵ سال آینده می توانیم در مصرف ۲۱ میلیارد مترمکعب آب صرفه جویی کنیم، اظهار داشت: در این صورت حتی اگر منابع آبی کمتر شود نیز، از مواجه با بحران جلوگیری کرده ایم.

به گفته سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران، برای افزایش بهره وری آب و تعادل بخشی در این زمینه، فقط تا پایان برنامه ششم توسعه فرصت وجود دارد؛ به همین دلیل مباحث مرتبط با بهره وری آب در برنامه ششم توسعه را باید جدی گرفت و نباید از اجرای آن غافل شد.

وی با اشاره به برگزاری دومین همایش بزرگداشت روز ملی آب که ۱۱ اسفند برگزار می شود، افزود: این همایش توسط مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی ایران در سالن همایش های اتاق ایران برگزار می شود.

عباس کشاورز نیز در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت بارش باران در سال جاری، گفت: امسال از نظر بارندگی پاییز خوبی نداشتیم و تا اواسط بهمن، متوسط بارندگی ها ۴۰ درصد از متوسط درازمدت بارندگی ها کمتر بود که این روند از اواسط بهمن تغییر یافته و شاهد بارش هایی در سطح کشور بودیم.

وی با اعلام اینکه امسال بارش ها در شمال غرب و شمال شرق کشور استثنایی بود و برخی استان ها مانند فارس نیز از خشکسالی خارج شد، افزود: بارندگی در استان خراسان جنوبی بر اساس متوسط درازمدت باید تاکنون ۷۰ میلیمتر بود که امسال به ۷۲ میلیمتر رسید که برای مردم منطقه بسیار خوب بوده است.

معاون مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با بیان اینکه امسال سرد شدن هوا از نظر پایداری منابع آب اطمینان بخش تر شده و برای برخی کشاورزی ها نیز مناسب است، اظهار داشت: این مرکز پیشنهادهای خود را در مورد مباحث نگران کننده ای مانند خشک شدن دریاچه ارومیه، تالاب گاوخونی و مساله ریزگردها به دولت ارائه کرده و دولت نیز پاسخ های مثبتی به این پیشنهادها را داده است و در این راستا، کمیته هایی مشترک میان دولت و اتاق ایران برای مدیریت آب تشکیل شده است.