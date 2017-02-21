۱۸۳۸ فارغ التحصیل رشته های فناوری اطلاعات بیکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بلالی پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی و سیاست های دولت برای ایجاد کسب و کار و اشتغال پایدار، طرح تکاپو به همت دولت تعریف شده است.

وی گفت: برای تحقق طرح توسعه خدمات فناوری اطلاعات نیازمند همکاری سایر دستگاه ها از جمله استانداری، اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، فنی حرفه ای، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه آزاد، پارک علم و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتاق بازرگانی و آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، شهرداری شهرکرد و سایر دستگاه های مرتبط هستیم.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بین ۱۶ تا ۱۸ درصد از دانشجویان این استان در رشته های فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط تحصیل می‌کنند و همچنین ۳۹ درصد از فارغ التحصیل بیکار مربوط به همین رشته ها هستند و ۳۳ هزار ۳۷۵ نفر در استان نیز بیکار هستند.

وی عنوان کرد: یک هزار و ۸۳۸ نفر در رشته های فناوری اطلاعات و رشته های مرتبط بیکار که از تعداد ۹۰۵ نفر از آنها مرد و ۹۳۳ نفر از آنها زن هستند.