اهدای تبرکی مقام معظم رهبری به مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی قم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان و محمد خامه‌یار رئیس ستاد اقامه نماز استان قم، ظهر سه‌شنبه طی مراسمی از تلاش‌های حجت‌الاسلام سیدابوالقاسم حسینی مسئول امور مساجد این اداره کل در زمینه فرهنگ‌سازی برای ترویج اقامه نماز قدردانی کردند.

در این مراسم انگشتر متبرک به دست مقام معظم رهبری به حجت‌الاسلام حسینی اهدا شد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان قم تلاش‌های اداره کل تبلیغات اسلامی استان را در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نماز، ستودنی دانست و افزود: به دلیل همکاری این اداره کل و تعدادی از نهادهای استان، 12 هزار نفر در مسابقه کتاب‌خوانی نماز شرکت کردند که این تعداد شرکت‌کننده آمار بسیار خوبی است.

محمد خامه‌یار تأکید کرد: برنامه‌های توسعه نماز در بخش‌های تابعه استان قم از طریق ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای تابعه پیگیری می‌شود تا تأثیرگذاری این برنامه‌ها بیشتر شود.

حجت‌الاسلام اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم نیز در این مراسم نماز را شرط قبولی بقیه عبادات دانست و اظهار کرد: هدف اصلی اقامه نماز، تقرب به خداوند است.

وی افزود: خداوند نعمت نماز را برای ما نازل کرده و اگر کفران نعمت کنیم در دنیا و آخرت دچار خسران می‌شویم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ضمن تقدیر از فعالیت‌های ستاد اقامه نماز، خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت کارشناسان خبره برای توسعه فرهنگ نماز میان افرادی که نسبت به این واجب الهی کم‌توجه هستند شد.