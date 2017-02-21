نیروهای ارتش سوریه به ۱۸ کیلومتری تدمر رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر ، النشره به نقل از منابع سوری گزارش داد: ارتش سوریه به عملیات در حومه شرقی حمص برای بازپس گیری شهر تدمر ادامه می دهد و درگیری های شدیدی میان ارتش سوریه و داعش در چندین محور در البادیه در جریان است.

این منابع افزودند: عملیات با حملات هوایی و موشکی ارتش سوریه به مواضع داعشی ها و محورهای تحرکات آنها همزمان است و ارتش سوریه موفق به تسلط بر تپه السیریاتیل در نزدیکی مثلث تدمر شده است. این در حالی است که قبلا نیز ارتش سوریه بر بخش های گسترده ای در منطقه مسلط شده است و تا عمق منطقه البیارات پیشروی کرده است. نیروهای ارتش سوریه موفق به کم کردن فاصله خود با شهر تدمر شده اند و به ۱۸ کیلومتری تدمر یک ماه پس از شروع عملیات در منطقه رسیده اند.