تحریم ها مانع ورود تکنولوژی های نوین بسته بندی به ایران است

کیث آلفرد پیرسون در حاشیه سفر به رفسنجان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر بسته بندی وجود نداشته باشد رشد اقتصادی هم وجود نخواهد داشت چون بسته بندی از زیرساختهای اقتصادی هر کشور به شمار می آید.

وی افزود: اگر بسته بندی نباشد نه رقابتی وجود خواهد داشت و نه تفاوتی بین کسب و کارها وجود خواهد داشت و بسته بندی باعث ایجاد رقابت بین شرکتها و صنایع خواهد شد.

دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی درباره جایگاه ایران در صنایع بسته بندی اظهار کرد: من از صنایع بسته بندی زیادی در ایران بازدید نکردم اما آنهایی که بازدید کردم در سطح خوبی قرار داشتند و خیلی ها هم در سطح جهانی قرار دارند.

پیرسون در ادامه تصریح کرد: یکی از مباحث و موانع و چالشهایی که در ایران قرار دارد بحث تحریم ها است که به دلیل وجود تحریم ها نمی توانیم تکنولوژی های نوین بسته بندی را به ایران وارد کنیم.

وی درباره بسته بندی در صنایع دارویی تصریح کرد: هر ساله ما نمایشگاهی برگزار می کنیم که در این نمایشگاه سالیانه تمام شرکتها محصولات خود را به صورت بسته بندی های نوین ارائه می دهند و آخرین فناوری های خود را عرضه می کنند.

دبیرکل سازمان جهانی بسته بندی در پایان تأکید کرد: تنها چیزی که برای من حائز اهمیت است این است که صنعت بسته بندی به سرعت در ایران در حال رشد است.