نخست وزیر ارمنستان به ایران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مسعود خوانساری در دیدار با آرداشس تومانیان، سفیر ارمنستان با استقبال از حضور فعالان اقتصادی ارمنی در اتاق تهران، عنوان کرد: آمادگی کاملی برای میزبانی از هیات تجاری همراه نخست‌وزیر ارمنستان وجود دارد و هر زمان که برنامه این سفر مشخص شود، اتاق تهران نیز مبادرت به برنامه‌ریزی مناسبی برای پذیرایی از فعالان اقتصادی این کشور و ترتیب دادن مذاکرات مستقیم با فعالان اقتصادی ایران می‌کند.

وی همچنین با بیان این که اتاق تهران در دو سال اخیر، با تشکل‌های مهم و بزرگ حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده‌ای داشته است، گفت: شرکت‌های ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات بسیار قدرتمند حاضر شده‌اند و می‌توانند با شرکت‌های ارمنی در این حوزه همکاری داشته باشند؛ ضمن این که دو طرف می‌توانند برای همکاری در کشورهای سوم نیز مشارکت و همکاری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین در مورد ترانزیت کالا از طریق ارمنستان و گرجستان عنوان کرد: با تکمیل مطالعات طرف ارمنی و در اختیار قرار دادن نتایج آن می‌توان با برگزاری همایشی، از فعالان اقتصادی حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی دعوت کرد تا این گزینه‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

خوانساری گفت: با توجه به این که شهروندان ایرانی برای حضور در ارمنستان و گرجستان نیاز به صدور روادید ندارند، این مسیر می‌تواند جذابیت‌های خوبی داشته باشد؛ به شرطی که مسایلی چون هزینه حمل‌ و نقل و مدت زمان با مسیرهای دیگر، قابل رقابت باشد و البته زیرساخت‌های مناسبی برای حمل‌ و نقل جاده‌ای در ارمنستان فراهم شود.

وی همچنین عنوان کرد: اگرچه حجم مبادلات تجاری بین دو کشور راضی‌کننده نیست؛ اما روند رو به رشدی دارد؛ به طوری که حجم مبادلات دو طرف در سال جاری نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

خوانساری در پایان این دیدار با اشاره به قرابت‌های فکری، تاریخی و فرهنگی دو ملت تاکید کرد: می‌توان با توسعه روابط تجاری، ایران و ارمنستان را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کرد.

همچنین در این دیدار، سفیر ارمنستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌هایی که برای حضور نخست‌وزیر این کشور در تهران در حال انجام است، گفت: در سفر دو ماه قبل رئیس جمهور ایران به ایروان، توافقاتی حاصل شد؛ از جمله این که نخست‌وزیر ارمنستان برای تداوم مذاکرات و گفت‌وگوها به تهران سفر کند.

وی افزود: این سفر در آینده نزدیک انجام می‌شود؛ حتی ممکن است در صورت فراهم شدن شرایط، در روزهای پایانی سال و قبل از تعطیلات عید، نخست‌وزیر ارمنستان به ایران بیاید و در غیر این صورت، این سفر در ابتدای سال آینده برگزار خواهد شد.

آرداشس تومانیان، با اشاره به حضور فعالان اقتصادی ارمنی در هیات همراه نخست‌وزیر افزود: علاقه داریم که در اتاق تهران، یک نشست اقتصادی مشترک برای دیدار و مذاکره فعالان اقتصادی ایران و ارمنستان برگزار شود و اگر اتاق تهران این آمادگی را داشته باشد، به محض مشخص شدن تاریخ سفر، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهیم.

سفیر ارمنستان در تهران، در ادامه سخنان خود به برگزاری یک نمایشگاه در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: ارمنستان در حوزه فناوری اطلاعات پیشرفت زیادی داشته و شرکت‌های قدرتمندی در این حوزه فعالیت می‌کنند. از این رو علاقه‌مندیم که در نمایشگاهی که برگزار می‌کنیم، بتوانیم از حضور شرکت‌های فعال ایرانی نیز بهره ببریم.

تومانیان، هم‌چنین در ادامه سخنان خود به مطالعاتی اشاره کرد که روی مسیر ترانزیت کالا از ایران به دریای سیاه از طریق ارمنستان و گرجستان در حال انجام است.

او گفت: مطالعات دقیقی برای محاسبه هزینه و مدت زمان حمل‌ و نقل کالا از ایران به کشورهای اروپایی حوزه دریای سیاه از طریق ارمنستان در حال انجام است؛ در حال حاضر چند کانتینر به طور آزمایشی از مسیر ارمنستان به آلمان رفته‌اند تا سنجش درستی از هزینه و مدت زمان به دست بیاید.

وی با بیان این که حداقل دو گزینه متفاوت استفاده از جاده یا استفاده ترکیبی از جاده و ریل پیش روی فعالان حوزه حمل‌ و نقل بین‌المللی قرار دارد، افزود: این در حالی است که ارمنستان در حال کار روی جاده‌های داخلی این کشور است و با احداث و تعریض تونل‌ها و پل‌ها در دو سال آینده، مسیر بسیار مناسبی ایجاد می‌کند که فاصله زمانی وارد شده از مرز ایران به ارمنستان تا رسیدن به مرز گرجستان را به چهار ساعت کاهش می‌دهد.

تومانیان هم‌چنین عنوان کرد: مسئولان راه‌آهن ارمنستان با کارشناسان روسی که مدیریت این راه‌آهن را برعهده دارند، به زودی با مقامات وزارت راه و شهرسازی ایران برای توسعه همکاری‌های ریلی دیدار و گفت‌ و گو خواهند داشت.

وی در پایان سخنان خود با رونق گرفتن گردشگری بین دو کشور و افزایش ۳۰درصدی گردشگران ایرانی در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن گفت: علاوه بر گردشگری، در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ارمنستان یک منطقه آزاد به وسعت ۳۷ هکتار در نزدیکی مرز ایران ایجاد کرده است که می‌تواند نقطه مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی باشد؛ ضمن این که دولت ارمنستان، مشوق‌ها و معافیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این منطقه در نظر گرفته است.