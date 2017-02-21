۵۰۰ میلیون تومان بن کتاب در نمایشگاه کتاب قزوین توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین روز سه شنبه با حضور سید عباس صالحی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری، اکبر اسکندری نژاد مدیرکل ارشاد، حجت الاسلام نعمت اللهی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان، رمضانی مدیرکل کانون فرهنگی مساجد استان،حجت الاسلام حسینی مدیرکل مرکز اسناد، رویا اسماعیلی مدیرکل کتابخانه ها و جمعی از ناشران و فرهنگ دوستان در محل دائمی نمایشگاههای بین اللملی قزوین گشایش یافت.

اکبر اسکندری نژاد در مراسم گشایش نمایشگاه گفت: کتاب به عنوان خیمه فرهنگ کشور تلقی می شود و به همین دلیل سرانه کتاب و کتاب خوانی از شاخص های توسعه در هر کشوری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی اضافه کرد: باید بتوانیم ارتباط کتاب و کتاب خوانی را تقویت کنیم و برپایی نمایشگاهها می تواند در ترویج فرهنگ کتاب خوانی موثر باشد.

اختصاص یارانه و بن کتاب در نمایشگاه کتاب قزوین

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین بیان کرد: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان یارانه کتاب به نمایشگاه اختصاص یافت و امسال این میزان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته اما هنوز این یارانه جوابگوی نیازها نیست و در روزهای اول تمام می شود و نیازمند اختصاص بن های بیشتری از سوی مسئولان وزارتخانه هستیم.

وی بیان کرد:باپیش بینی برنامه های جنبی در نمایشگاه تلاش شده است تا همه گروهها بتوانند در کنار خرید کتاب از نشست های تخصصی هم بهره مند شوند.

اسکندری نژاد تصریح کرد: معرفی و رونمایی کتاب «جزیره در اتاق من است» با حضور مردانی شاعر کودک و نوجوان، مروری بر آثار منتشر شده توسط انتشارات سایه گستر، با حضور ناشر، نویسنده و تصویرگر آن، معرفی و بررسی کتاب «نمایشنامه نقطه» با حضور حمیدرضا سبحانی نژاد، رونمایی از کتاب معماری و کیفیت زندگی درنظام اسلام، رونمایی از کتاب «متل ها و کنایه های موسیقی» با حضور احمد کریم خانی، معرفی کتاب دلگشا با حضور مهدی نورمحمدی، از برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین تصریح کرد: معرفی و بررسی کتاب «جستاری در پیشینه پزشکی قزوین» با حضور اصغرزاده و ارداقیان، معرفی کتاب تغذیه سالم با حضور مصطفی نوروزی و رضا زاوشی، رونمایی و معرفی کتاب «زمین آتش نهفته» با حضور مرتضی بهرامی در مدت زمان برگزاری نمایشگاه برای فرهنگ دوستان پیش بینی شده است.

اسکندری نژاد اظهارداشت: در این نمایشگاه ۱۷۲ ناشر مستقل، ۸۳ ناشر نمایندگی، ۴۳ ناشر با فروش متمرکز، ۱۶ ناشر استانی ودر مجموع ۳۱۴ ناشر حضور دارند که اثار خود را در ۲۰۲ غرفه ارائه کرده اند.

وی بیان کرد: بیش از ۴۵ هزار و ۵۳۲ عنوان کتاب در نمایشگاه یازدهم استان قزوین در معرض دید و فروش علاقمندان قرار گرفته است.

در ادامه هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین گفت: برپایی نمایشگاه کتاب یکی از رویدادهای مهم فرهنگی استان است که می تواند مخاطبان زیادی را به خود جلب کند.

وی اضافه کرد: مهمترین دستاورد برگزاری نمایشگاه کتاب تبدال فرهنگی در عرصه های مختلف، شکوفایی فرهنگی، آشتی با کتاب، ترویج فرهنگ کتاب خوانی، ایجاد انگیزه برای مردم در تعامل بیشتر با ناشران و دسترسی آسان مردم به کتب مختلف است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین یادآورشد: با تعامل منطقی با یکدیگر و استفاده از اندیشه و دیدگاههای یکدیگر می توانیم برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی در استان گامهای مهمی برداریم.