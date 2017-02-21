۷۷۸ میلیون دلار کالا از خراسان جنوبی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی خاشی ظهر سه شنبه در سومین جلسه توسعه صادرات استان اظهار کرد: طی ۱۱ ماهه گذشته کل خروجی کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان ۷۷۸.۵ میلیون دلار بوده است.

وی با بیان اینکه وزن این مقدار کالاهای صادراتی بالغ بر سه میلیون و ۳۷۷ هزار تن بوده است، افزود: کالاهای صادراتی استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی ۲۳ درصد و از لحاظ وزنی ۹۵ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه از مقدار کالاهای صادراتی که از مرز خارج شده ۱۶۱میلیون دلار مربوط به صادرات قطعی استان بوده است، بیان کرد: وزن کالای صادراتی از خود استان ۸۶۷ هزار تن بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع خروجی که از طریق حوزه صادرات استان انجام شده است ۲۵ درصد مربوط به استان و ۷۴ درصد در قالب ماده ۱۱۶ از طریق سایر گمرکات کشور از مرزهای استان خارج شده است.

خاشی با بیان اینکه در حوزه واردات از ابتدای سال تا کنون ۵۳ فقره اظهار نامه وارداتی تنظیم شده است، عنوان کرد: ارزش این مقدار واردات نیز ۷ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار بوده است.

واردات ۶.۵ هزار تن کالا به استان

وی با اشاره به اینکه وزن مجموع واردات به استان از ابتدای سال تا کنون شش هزار و ۵۳۹ تن بوده است، افزود: واردات استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی و وزنی ۱۴۵ درصد رشد داشته است.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی با بیان اینکه طی ۱۱ ماه گذشته تعداد ۹۱۹ کامیون از طریق مرز ماهیرود به افغانستان ترانزیت خارجی شده است، اظهار داشت: این ترانزیت ها عموما شامل کود شیمیایی، مرغ منجمد، گاز مایع، مخازن فلزی، تخم مرغ و پارچه بوده است که از طریق کشورهای ترکمنستان، ترکیه، عراق، اردن، جمهوری آذربایجان و امارات از خاک جمهوری اسلامی ایران عبور و وارد کشور افغانستان شده اند.

وی ادامه داد: ترانزیت استان نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد کامیون ۱۳۶ درصد و از لحاظ وزن ۱۳۳ درصد رشد داشته است.

خاشی با اشاره به اینکه عمده کالاهایی که تشریفات صادرات آن از طریق استان انجام شده است هیدروکربن سبک و سنگین، کاشی و سرامیک، سیمان، گازوئیل، خوراک طیور، میل گرد و انواع ماد غذایی مجاز بوده است، افزود: این کالاها به کشورهای عراق، پاکستان، ترکمنستان و افغانستان صادر شده است.

وی از واردات سه محموله دامی طی یک ماه گذشته به استان خبر داد و اظهار کرد: یک محموله گوسفند و دو محموله شتر بوده است.