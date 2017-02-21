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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۰۸

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین:

نمایشگاه کتاب مهمترین رویداد فرهنگی استان قزوین است

نمایشگاه کتاب مهمترین رویداد فرهنگی استان قزوین است

قزوین- معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: برگزاری نمایشگاه کتاب مهمترین رویداد فرهنگی استان است که می تواند به ارتقاء بینش، سرانه مطالعه و تقویت باورهای فرهنگی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی روز سه شنبه در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب قزوین که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار شد اظهارداشت: وجود صاحبان قلم و شخصیت های فرهنگی در استان قزوین در نمایشگاه امسال به عنوان یک رویداد مهم فرهنگی می تواند به ارتقاء سرانه مطالعه و کتاب خوانی کمک کند.

وی اضافه کرد: کتاب حاصل فکر و اندیشه و تحقیق و مطالعه و یافته های بشری است که به صورت متمرکز گردآوری شده است و می تواند در پیشرفت وتوسعه کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

شاهرخی تصریح کرد: با همه پیشرفت های علمی و فنآوری هنوز کتاب حتی در رقابت با فضای مجازی جایگاه خود را حفظ کرده و به عنوان بزرگترین اختراع بشر در عصر حاضر هم محسوب می شود.

وی گفت: توجه به صاحبان قلم و اندیشه و بسترسازی برای رشد و توسعه کتاب خوانی باید محور کار همه مسئولان فرهنگی باشد تا بتوانیم جایگاه فرهنگی خود را تقویت کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: کسانی که در تولید فکر و اندیشه و ارتقاء فرهنگی جامعه نقش آفرین هستند باید مورد تکریم قرار گیرند و از مدیران و روسای دانشگاهها، مدارس و ادارات انتظار داریم با برنامه ریزی و بازدید از این نمایشگاه برای تامین کتب مورد نیاز خود اقدام کنند.

وی اضافه کرد: برگزاری نشست های فرهنگی در کنار غرفه های متنوع عرضه کتب می تواند مورد استفاده صاحبان قلم، اندیشمندان، صاحبان قلم و اصحاب رسانه قرار گیرد و گامی در مسیر افزایش سرانه مطالعه و کتاب خوانی در استان و کشور باشد.

در این مراسم از خانواده مرحوم نقی افشاری پیش کسوت عرصه نشر و رسانه تجلیل شد.

کد مطلب 3913796

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