وضعیت مبهم ماهینی برای همراهی پرسپولیس مقابل الهلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در اولین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۸:۳۰ امروز در ورزشگاه سلطان قابوس عمان به مصاف الهلال عربستان خواهد رفت.

سرخپوشان در شرایطی که برای این مسابقه آماده می شدند، حسین ماهینی، دچار افت فشار شد و زیر سرم رفت. به نظر میرسد این افت فشار ناشی از مسمومیت غذایی باشد که باعث شده قرارگرفتن ماهینی در ترکیب پرسپولیس برای دیدار برابر الهلال در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

در صورتی که حسین ماهینی تا زمان شروع مسابقه شرایط ایده آل پیدا نکند محرمی جانشین وی در ترکیب سرخپوشان خواهد شد.