مدارس ابتدایی ۳ شهر گیلان چهارشنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، مدیر روابط عمومی این اداره کل اظهار کرد: به دلیل یخبندان و مشکل تردد، فردا چهارشنبه (۴ اسفند) کلیه مدارس مقطع ابتدایی شهرهای سنگر، کوچصفهان و ناحیه یک و دو رشت، شیفت صبح و عصر تعطیل است.

شاهین رهنما افزود: فعالیت آموزشی مقاطع اول و دوم متوسطه نیز در این شهرها با یک ساعت تأخیر آغاز می شود.

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش گیلان خاطرنشان کرد: ضروری است عوامل اجرایی مدرسه با همیاری انجمن اولیا و مربیان نسبت به برف روبی حیاط مدرسه، بررسی سیستم گرمایشی و رفع هر گونه اشکال احتمالی اقدام کنند.