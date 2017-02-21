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۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

به دلیل یخبندان و مشکل تردد؛

مدارس ابتدایی ۳ شهر گیلان چهارشنبه تعطیل است

مدارس ابتدایی ۳ شهر گیلان چهارشنبه تعطیل است

رشت- مدارس سه شهر استان گیلان به دلیل یخبندان و مشکل در تردد چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، مدیر روابط عمومی این اداره کل اظهار کرد: به دلیل یخبندان و مشکل تردد، فردا چهارشنبه (۴ اسفند) کلیه مدارس مقطع ابتدایی شهرهای سنگر، کوچصفهان و ناحیه یک و دو رشت، شیفت صبح و عصر تعطیل است.

شاهین رهنما افزود: فعالیت آموزشی مقاطع اول و دوم متوسطه نیز در این شهرها با یک ساعت تأخیر آغاز می شود.

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش گیلان خاطرنشان کرد: ضروری است عوامل اجرایی مدرسه با همیاری انجمن اولیا و مربیان نسبت به برف روبی حیاط مدرسه، بررسی سیستم گرمایشی و رفع هر گونه اشکال احتمالی اقدام کنند.

کد مطلب 3913803

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