پروژه تحریف راه امام و نفوذ دشمن به موازات هم در حال اجرا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدر مصلحی پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش علمی نفوذ در سپاه امام صادق(ع) با اشاره به مشکلات پیش آمده در جنوب کشور و خوزستان، گفت: مناطق مختلف کشور خوزستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان دچار بحران‌های مختلف شده اما مسئولان کشور بی‌خیالند، روحیه اشرافی‌گری باعث چنین بحران‌هایی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دشمن پروژه تحریف راه امام(ره) را به شدت روی آن کار می‌کند، گفت: پروژه تحریف راه امام(ره) و نفوذ دشمن به موازات همدیگر در حال اجراست.

وزیر سابق اطلاعات با بیان اینکه پروژه نفوذ دقیقا بر اساس تعاریف مقام معظم رهبری است، گفت: در مباحث امنیتی و سیاسی نفوذ موردی و جریانی داریم.

مصلحی با اشاره به اینکه صهیونیسم با ترور دانشمندان هسته‌ای می‌خواست در مردم ایران خوف و ترس بوجود آورد تا جوانان به سمت دانش هسته‌ای نروند، تاکید کرد: شهادت دانشمندان هسته‌ای در این راه ابزاری شد تا جوانان ایران اسلامی بیشتر به این سمت بروند.

دشمن به دنبال ترور خاموش است

وی با تاکید بر اینکه دشمن در ترور فیزیکی به دنبال ترور خاموش است، ادامه داد: دشمن کسی را که عامل نفوذی قرار می‌دهد کشف آن کار ساده‌ای نیست.

وی گفت: تیم مهدی هاشمی که در کنار آیت‌الله منتظری بود در حال حاضر نیز فعال بوده و سی آی ای آمریکا روی آن سرمایه‌گذاری کرده و حمایت می‌کند همانند گذشته برنامه‌ریزی دارد تا در اسفندماه نوار بیرون کند، این‌همه فعالیت برای انتخابات آینده است.

مصلحی با تاکید بر اینکه در ۲ یا ۳ سال گذشته از مسئولان چندبار کلمه استکبار شنیده‌اید؟، تصریح کرد: دشمن نظام فکری فرد را تغییر می‌دهد بگونه‌ای که به اصطلاحات و گفتمان امام(ره) پرداخته نشود.

وی با بیان اینکه مسئولان واژه استکبار بکار نمی‌برند، بیان داشت: اگر گفته می‌شود ایالات متحده آمریکا و کشورهای بزرگ دنیا این حساب شده بوده و می‌خواهد نظام فکری را بهم بریزد.

سرمایه‌گذاری دشمن در حوزه علمیه

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اینکه تجزیه و تحلیل دشمن بر این است که سرمایه‌گذاری آنها در دانشگاه اشتباه بوده و باید بیشتر سرمایه‌گذاری خود را حوزه‌های علمیه بکار می‌بردند، خاطرنشان کرد: امروز دشمن سرمایه‌گذاری خود را در حوزه علمیه قم گسیل داده است.

مصلحی هشدار داد: مردم به دنبال روحانیون نفوذی مثل روحانیون شیعه انگلیسی نباشند زیرا انگلیس در کار نفوذی قوی بوده و در حوزه‌های علمیه مرجع می‌سازند.

وی با تاکید بر اینکه امروز سروش دست آمریکا می‌چرخد و بخش عمده اسلام‌هراسی در آمریکا از سوی این فرد طراحی می‌شود، افزود: امروز کدیور که آدم انقلابی بود دست آمریکا و انگلیس می‌چرخد و اولین اقدامش نیز علیه ولایت فقیه بود.

مصلحی با بیان اینکه دشمن در هشت سال دفاع مقدس به ما سیم خاردار هم نمی‌داد، اضافه کرد: اگر ما تحریم هستیم این ماشین‌های آخرین سیستم و خارجی که قیمت برخی به ۵ میلیارد هم می‌رسد چگونه به داخل کشور می‌آید.

بوشهر جایگاه بزرگی برای مقابله با نفوذ دارد

وی به امداد غیبی در فتح حلب اشاره کرد و گفت: تمام نخبگان نظامی در دنیا می‌گفتند فتح حلب محال است اما نصرت الهی باعث شد تا سربازان اسلام بتوانند کار نشد را بدست آورند.عده‌ای اگر جان به جان آنها کنند ولایتمدار یهود، نصاری و آمریکا هستند.

مصلحی با تاکید بر اینکه نفوذ طرحی بزرگ است که دشمن بر علیه ما طراحی کرده، اظهار داشت: استان بوشهر برای مقابله با نفوذ از جایگاه بزرگی برخوردار است.

وی با بیان اینکه مردم و علما بوشهر در گذشته تاریخ ایستادگی و مقاومت خود در مقابله با کفتار نفوذ استعمار درس‌هایی کسب کرده‌اند، گفت: نقش رئیسعلی دلواری برای جلوی نفوذ دشمن در جنوب مهم و اساسی بود.

برنامه استکبار برای تهی کردن فکر کشورهای اسلامی

مصلحی با بیان اینکه مقابله مردم بوشهر در مقابل دشمن ساده نبود چرا که دشمن می‌خواست در عمق کشور نفوذ کند، ادامه داد: بسیاری از اسناد هنوز بیان نشده که دشمن برای نفوذ در جنوب طراحی‌های دیگری نیز داشته است.

وزیر سابق اطلاعات با اشاره به اینکه صحنه‌های بیشتری از فیلم رئیسعلی دلواری مانده که باید به آن پرداخته شود، تصریح کرد: هنرمندان استان بوشهر و کشور باید روی این مساله سرمایه‌گذاری کنند.

وی با بیان اینکه دشمن از عناصر منطقه‌ای خود به صورت پوششی استفاده می‌کند، افزود: برخی کشورهای خلیج فارس با برنامه‌ریزی‌های استکبار برنامه‌های خود را طراحی و پیاده‌سازی می‌کند.

حجت الاسلام مصلحی با تاکید بر اینکه استکبار برای تهی کردن فکر کشورهای اسلامی برنامه سنگین دارد، گفت: فراموشی مساله فلسطین از جمله طرح‌های نفوذ دشمن است.

لزوم مقابله با اشرافی‌گری

وی با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در ۱۴ خرداد سال گذشته و تبئین پروژه‌های دشمن برای مقابله با جمهوری اسلامی، گفت: اینکه مقام معظم رهبری می‌گوید اگر راه امام را گم کنیم یا در این مورد غفلت کرده و یا عمدا کنار بگذاریم ملت ایران سیلی خواهد خورد این یک عقبه مطالعاتی دارد.

وزیر سابق اطلاعات با بیان اینکه چندی وقت پیش یکی از مسئولان خاطره‌ای از امام(ره) گفت که طراحی شده دشمن بود، تاکید کرد: عده‌ای می‌خواهند در قالب خاطره‌ مسیر انقلاب و امام(ره) را در نسل سوم و چهارم گم کنند.

حجت الاسلام مصلحی با تاکید بر اینکه لطمه‌ها و ضربه‌هایی که فتنه ۸۸ در بعد اقتصادی به مردم زده باید تبیین شود، گفت: آنهایی که بدنبال آشتی ملی هستند و این شعار می‌دهند باید بدانند که در فتنه ۸۸ لطمه‌هایی که در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی و اجتماعی چقدر بوده است.

حجت الاسلام مصلحی با بیان تحریمات کنگره آمریکا و سازمان ملل علیه ایران بعد از فتنه ۸۸ بود، یادآور شد: همان‌هایی که بعد از فتنه ۸۸ به آمریکا رفتند به آمریکایی‌ها خط دادند که باید تحریمات علیه ایران بیشتر شود.

وی با بیان اینکه آنهایی که آشتی ملی را مطرح می‌کنند چگونه می‌خواهند ضربه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و سیاسی را جبران کنند، افزود: اینها آیا اشرافی‌گری در کشور را نمی‌بینند؟