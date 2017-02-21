هدیه عباس: سوریه همواره حامی ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، هدیه عباس رئیس پارلمان سوریه در سخنانی در نشست بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: یکی از دلایلی که سوریه هدف قرار گرفته است و جنگ تمام عیار ضد آن رخ داده به خاطر موضع ثابت و اصولی آن در دفاع از ملت فلسطین است. موضوع فلسطین همواره مورد توجه و محور اهتمام ما خواهد بود.

رئیس پارلمان سوریه ضمن تقدیر از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای برگزاری این نشست گفت: بنده به حضور در ایران و سخنرانی در چنین کنفرانسی افتخار می‌کنم و از همین‌ جا سلام‌ و آرزوی موفقیت ملت سوریه و آقای بشار اسد را به نشست شما برای تحقق آن در خدمت موضوع فلسطین و مبارزه ملت آن به خاطر بازپس گیری حقوق مشروع خود ابلاغ می کنم. ایران از سال ۱۹۷۹ تاکنون حمایت بی دریغی از مبارزه ملت فلسطین داشته است.

وی با اشاره به اوضاع جنگ ضد تروریستها در سوریه تاکید کرد: هدف اصلی آن ضعیف کردن نقش سوریه در حمایت از فلسطین و جبهه مقاومت ضد اشغال بود. رژیم صهیونیستی حامی گروههای تروریستی در سوریه است و از آنها حمایت های لجستیکی و نظامی به عمل می آورد و تروریستهای زخمی را در بیمارستان هایش می پذیرد و این نشانگر پیوند محکم میان اسرائیل و طرح تروریستی تکفیری ضد سوریه و منطقه است.

هدیه عباس افزود: کشورهای حامی تروریسم در سوریه که در کشتار ملت سوریه و نابودی موسسات آن و اقتصاد و زیر ساخت های آن نقش دارند خدمت بزرگی به رژیم صهیونیستی که با تمام توان در راستای تضعیف نقش سوریه و جبهه مقاومت و تحمیل طرح توسعه طلبانه در منطقه خدمت می کند، کرده اند.

وی بیان کرد: برپایی چنین نشستی در شرایط سخت و چالش های سرنوشت سازی که موضوع فلسطین و کل منطقه با آن روبرو است و در سایه طرح های قوی با هدف نابودی آرمان فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی صورت می گیرد. از همین رو ما بر این باوریم که مواضع و طرح ها و ساز و کارهایی برای حمایت از مبارزه ملت فلسطین و وحدت تلاش ها آن در برابر اشغالگران به عنوان راه آزاد سازی اراضی و بازپس گیری حقوق مشروع و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس باید اتخاذ شود.

هدیه عباس افزود: ما امروز با سرسخت ترین دشمن که تاریخ به خود دیده یعنی تروریسم بین المللی فرامرزی روبرو هستیم. تروریسمی که از حمایت و پوشش و حمایت تسلیحاتی برخی کشورهای منطقه و برخی کشورهای غربی برخوردار است. این تروریسم که سوریه و امکانات و ملت آنها را نابود می کند بدون شک یک روی دیگر تروریسم صهیونیستی است. از همین رو نابودی تروریسم در سوریه و عراق و هر نقطه دیگر راهی برای پیروزی ملت فلسطین و مقابله با دشمن صهیونیست و حمایت از کشورها و ملتهای ما است.

رئیس پارلمان سوریه تاکید کرد: در این رویارویی مجالی برای کوتاه آمدن نیست و پیروزی از طریق همکاری میان کشورهای ما و به کار گیری همه توان برای مقابله با تروریسم تکفیری و تروریسم اسرائیلی که خطری برای آینده ملت های منطقه و صلح و ثبات جهانی به شمار می آید، است. ما از شش سال قبل که سوریه از سوی کشورهای منطقه و غربی و تروریستها هدف قرار گرفت و تروریستهایی از بیش از صد کشور به سوریه آمدند درباره حمایت برخی کشورها از تروریسم به خاطر منافع زود گذر هشدار دادیم.

هدیه عباس خاطر نشان کرد: همکاری سوری-ایرانی-روسی و نقش مقاومت لبنان که دستاوردهای بزرگی ضد تروریستها به دست آورده است تمجید می کنم و آخرین دستاورد در حلب بود. هم اکنون باید حمایت از تروریستها از سوی برخی کشورهایی که آنها را حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند و مرزهایشان را به روی آنها گشوده اند قطع شود. مبارزه با تروریسم باید از طریق هماهنگی با سوریه بر اساس قوانین بین المللی و نه عملیات انفرادی و ناقض حاکمیت سوریه و مشروعیت بین المللی.

رئیس پارلمان سوریه بیان کرد: سوریه از ابتدای بحران با همه طرح های جدی در کمک به خروج از اوضاع همکاری کرده است و در ژنو یک و آستانه حضور جدی داشته و در ژنو آتی نیز مشارکت جدی خواهد داشت. گفتگوی سوری-سوری تنها راه بازگشت ثبات و امنیت به سوریه است. سوریه در راستای تحکیم آشتی و مصالحه حرکت می کند. دیدگاه ما در مبارزه با تروریسم و راهکار سیاسی بر این اساس است که سوریه کشور همه مردم آن است.

هدیه عباس از جمهوری اسلامی ایران و روسیه و مقاومت لبنان و همه کشورها و دولت ها و گروههای سیاسی که از این کشور در جنگ علیه تروریسم حمایت کرده اند و نیز پارلمان های کشورهای دوست و در راس آنها مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد و افزود: ما به مسیر پیروزی بر تروریسم ادامه می دهیم و شرایط به هر نحوی که باشد. موضوع فلسطین در کانون توجه و محور اصلی تا بازپس گیری حقوق غصب شده ملت فلسطین قرار دارد و همواره حامی فلسطین خواهیم بود.